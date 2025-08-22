Habrá elecciones en Ciudad del Este, pero no en Asunción

El ministro del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), Jorge Bogarín, recordó que el artículo 165 de la Constitución establece plazos ineludibles:

10 días para convocar a elecciones tras la destitución de un intendente.

40 días para organizar internas partidarias.

40 días más para las elecciones municipales generales.

“Si el intendente es destituido, sí o sí hay que hacer elecciones. Y ahí tenemos un plazo de 90 días en total que debemos respetar por imposición constitucional”, puntualizó Bogarín.

En el caso de Ciudad del Este, la notificación de la destitución de Miguel Prieto ya fue comunicada al TSJE, lo que obliga a iniciar el conteo de los plazos.

¿Elecciones en dos ciudades al mismo tiempo?

El ministro Jaime Bestard confirmó que el TSJE ya tiene un cronograma preelaborado para Ciudad del Este, pero admitió que existe la posibilidad de unificar procesos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Oposición pide destitución de “Nenecho”: “Saben que vamos a ganar”

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Nosotros estamos ya con los preparativos, ya tenemos un cronograma para el caso de Ciudad del Este preelaborado. Nuestro plan original es hacer al mismo tiempo si corresponde también en Asunción, pero tampoco hay impedimento en hacer en días separados”, señaló.

Bestard adelantó que la convocatoria formal para Ciudad del Este se dará entre el lunes y el martes, aunque el calendario podría ajustarse dependiendo de lo que suceda con el intendente capitalino.

El caso de Asunción

A diferencia de lo ocurrido en Ciudad del Este, donde la Cámara de Diputados ya concretó la destitución de Prieto, en Asunción la situación cambia con la renuncia de “Nenecho” Rodríguez

Si Rodríguez no renunciaba y era destituido, hubiera correspondido convocar a elecciones en un plazo idéntico al de CDE. Con la renuncia, la Junta Municipal debería elegir a un concejal para completar el mandato,.

“En el caso de Asunción aún no se ha definido la destitución o si él va a renunciar. Si renuncia, el intendente se elige entre los concejales para completar el mandato. Esa es la situación”, aclaró Bogarín antes de que el mismo Rodríguez hiciera pública su renuncia.

Cronograma tentativo de elecciones

De acuerdo con los técnicos del TSJE, las internas podrían realizarse en junio y las elecciones generales municipales en octubre. Sin embargo, esto aún debe ser debatido entre los ministros y oficializado por resolución.

Lea más: Senadores exigen garantías al TSJE sobre transparencia en licitación de máquinas de votación y deslizan volver a papeletas

Por ahora, lo único seguro es que los esteños volverán a las urnas este año, y en Asunción, los concejales elegirán al sucesor de “Nenecho” para completar el mandato.