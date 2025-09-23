Concejales endeudarían hoy a los luqueños

En su pedido, el cartista Carlos Echeverría indica que es para el “financiamiento temporal de caja” y que tendrá un año de vigencia, desde la fecha de aprobación.

Lea más: Tras críticas, ediles liberocartistas reculan y piden no comprar vehículo eléctrico en Luque

La solicitud está en el orden del día de la sesión de hoy y, según nuestras fuentes, se aprobaría sin mucho debate, teniendo en cuenta que tiene dictamen favorable de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, cuyo presidente es el cartista Arnaldo Baeza, quien se perfilaba para ser candidato a la Intendencia, pero, como su candidatura “no prendió”, cedió su lugar al diputado Diego Candia, actual miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).

El intendente puede solicitar el préstamo hasta setiembre del 2026 y, llamativamente, en pleno año electoral, pues las internas municipales son en junio y las generales en octubre.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Echeverría busca asegurar la aprobación ya en este año cuando aún goza de una cómoda mayoría en la Junta Municipal.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Municipalidad de Luque gastará plata de contribuyentes para comprar vehículos a directores

Actualmente, los colorados son siete: Enrique Quintana, Arnaldo Baeza, Eliseo Fernández, Diego Romero, Iván Velázquez, Ramón Servín y Juan Ángel Marecos, quienes aún responden al cartismo, aunque ya se perfilan otros movimientos colorados.

Se suman los liberocartistas: Francisca Franco, José Meza, Rómulo Pérez y Manuel “Manolo” Achucarro. Este último es candidato a intendente y, debido a su posicionamiento fiel a Echeverría, está siendo duramente cuestionado por los liberales luqueños.

La única disidente es la liberal Belén Maldonado.