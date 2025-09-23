Pupitres chinos: A 6 meses, Fiscalía sigue en “etapa incipiente”

Mañana se cumplen seis meses desde que la Fiscalía General del Estado resolvió conformar un equipo de fiscales para que investiguen las denuncias por supuesta lesión de confianza en la adquisición de los pupitres chinos por parte de Itaipú Binacional.

El fiscal anticorrupción Luis Piñánez, quien integra el equipo, señaló que para ellos seis meses es todavía una “etapa incipiente” de la investigación. Cuestionó que algunos parlamentarios estén señalando que no hicieron nada en este tiempo.

“Hay que entender cuál es la motivación política de las personas que dicen que no se hizo nada”, planteó. El agente aseguró que la convocatoria oficial a declarar debe hacerse con “mucho cuidado en el momento preciso” y cuando ya se tengan mayores pruebas.

Agregó que desde el momento en el que convoquen a alguien, esa persona pasará a controlar los actos de investigación, por lo que todavía no creen oportuno hacerlo.

“De momento nosotros no creemos pertinente convocar a ninguna persona, nosotros estamos analizando el proceso de investigación, llamando a declarar funcionarios que participaron en él, para entender lo que —a grandes rasgos— la denuncia determina”, señaló.

El fiscal aseguró que a medida que vayan culminando los actos investigativos reunirán el cúmulo de pruebas y podrían también sostenerlas con medios auxiliares para un análisis técnico.

¿Investigarán a Peña y Alliana?

En otro momento, el fiscal fue abordado sobre el hecho de que tanto Santiago Peña como Pedro Alliana habrían usado el avión de Long Jiang, el proveedor de los pupitres chinos. Al respecto, dijo que son informaciones que las toman, pero que no encuentran aún información relevante que constituyan elementos de prueba.

“De momento la información es muy primaria”, señaló. El fiscal hizo énfasis en que no se saben las fechas con certeza del uso del avión ni hay pruebas de pedidos de dinero o tráfico de influencias, por lo que más adelante podrían evaluar si sumarán estos datos a la carpeta, en caso de hallar otros medios de prueba existentes.

No descartó investigar a ambos mandatarios, pero resaltó que deben encontrar más evidencias de pedidos de dinero (Soborno) o tráfico de influencias.

La denuncia por pupitres chinos

En el escrito de la denuncia, se indica que hubo una presunta manipulación documental por parte de la firma Kamamya SA, ya que presentó una constancia de registro industrial de 2023 como fabricante de muebles, pero en realidad se inscribió en esta actividad en diciembre de 2024, después del llamado a licitación.

Asimismo, se cuestiona que los pupitres escolares comprados en China costaron US$ 14,76 y fueron facturados a US$ 106, lo que representa una presunta sobrefacturación del 700%.