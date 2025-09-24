El incómodo momento que protagonizó Dionisio Amarilla con sus colegas

La sesión de este miércoles en la Cámara Alta tuvo un incómodo episodio -conforme fue capturado en fotografías- y el protagonista del hecho es el liberocartista Dionisio Amarilla, quien recientemente fue inhabilitado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) por no devolver un millonario anticipo a la ANDE.

El senador tuvo un acercamiento, casi hasta pegarse, a su colega Noelia Cabrera Petters, con quien primero conversaba.

Sin embargo, unas fotos luego evidencian acercamiento físico de Amarilla hacia Cabrera Petters, quien al parecer se habría sentido incómoda.

El senador primero sostiene el brazo de su colega y luego pone su mano sobre el hombro de la legisladora cuyo rostro denotaba algún tipo de disgusto ante la invasión de su espacio personal.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Sanción para Dionisio Amarilla llegó luego de que otra empresa cercana cobrara millones

Más invasión de Dionisio Amarilla

No conforme con su indebido acercamiento, Amarilla también hizo lo mismo con la senadora Hermelinda Alvarenga, sobre quien casi posa su cuerpo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El liberocartista rodea con uno de los brazos a la legisladora y esta se aferra a la mesa, demostrando así también cierta incomodidad ante el acercamiento físico que en cualquier parte del mundo significa una invasión de espacio personal.

Lea más: Para Dionisio Amarilla, audios que salpican a cartistas son un “disparate”