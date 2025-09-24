Política

El incómodo momento que protagonizó Dionisio Amarilla con sus colegas

El senador liberocartista Dionisio Amarilla fue capturado hoy invadiendo el espacio personal de sus colegas en plena sesión. En una serie de imágenes se lo puede ver tocando y acercándose a dos legisladoras.

Por ABC Color
24 de septiembre de 2025 - 19:00
El comportamiento del senador Dionisio Amarilla en la Cámara Alta. En la fotografía, se lo observa prácticamente "pegado" a su colega Hermelinda Alvarenga.
La sesión de este miércoles en la Cámara Alta tuvo un incómodo episodio -conforme fue capturado en fotografías- y el protagonista del hecho es el liberocartista Dionisio Amarilla, quien recientemente fue inhabilitado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) por no devolver un millonario anticipo a la ANDE.

El senador tuvo un acercamiento, casi hasta pegarse, a su colega Noelia Cabrera Petters, con quien primero conversaba.

Las senadoras Hermelinda Alvarenga, Noelia Cabrera Petters (de rosado) y el senador Dionisio Amarilla.
Sin embargo, unas fotos luego evidencian acercamiento físico de Amarilla hacia Cabrera Petters, quien al parecer se habría sentido incómoda.

Noelia Cabrera Petters y Dionisio Amarilla en el Senado.
El senador primero sostiene el brazo de su colega y luego pone su mano sobre el hombro de la legisladora cuyo rostro denotaba algún tipo de disgusto ante la invasión de su espacio personal.

Disgusto o incomodidad en el rostro de Noelia Cabrera Petters.
Más invasión de Dionisio Amarilla

No conforme con su indebido acercamiento, Amarilla también hizo lo mismo con la senadora Hermelinda Alvarenga, sobre quien casi posa su cuerpo.

Dionisio Amarilla prácticamente sobre su colega Hermelinda Alvarenga.
El liberocartista rodea con uno de los brazos a la legisladora y esta se aferra a la mesa, demostrando así también cierta incomodidad ante el acercamiento físico que en cualquier parte del mundo significa una invasión de espacio personal.

