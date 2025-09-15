Para Dionisio Amarilla, audios que salpican a cartistas son un “disparate”

El senador liberocartista Dionisio Amarilla (Partido Liberal Radical Auténtico, PLRA) opinó que el escándalo en torno a una supuesta grabación de una conversación entre los senadores cartistas Norma “Yamy Nal” Aquino y Javier “Chaqueñito” Vera (ambos de la ANR, Partido Colorado), en la que estos presuntamente hablan de “venta” de votos y otros hechos de corrupción, es un “gran disparate” que está siendo “sobredimensionado” por medios de comunicación.

La semana pasada se hizo pública un audio de una supuesta conversación entre los senadores Aquino y Vera, en la presuntamente aluden a que legisladores cobran dinero a cambio de votos en la Cámara Alta e insinúan que dinero de una donación del gobierno de Taiwán iba a ser distribuido entre un grupo de senadores cartistas que incluía a Basilio “Bachi” Núñez, Juan Carlos “Nano” Galaverna, Silvio “Beto” Ovelar y Lizarella Valiente, entre otros supuestos hechos de corrupción.

El Ministerio Público anunció hoy la apertura de una investigación formal a los senadores Aquino y Vera.

“Grandes disparateros”, dice Dionisio sobre caso audios

El senador Amarilla, aliado del cartismo en la Cámara Alta, opinó que el caso es “un gran disparate que se está sobredimensionando mediáticamente” y restó importancia a la supuesta grabación diciendo que se trata de “una conversación privada”.

“Uno hablando en privado puede decir que terminó metiéndole el dedo a quien sea donde sea”, dijo a la radio 780 AM.

Calificó como “grandes disparateros” a los senadores Aquino y Vera y agregó que “decir nomás disparates” es un “mal hábito” que se ha instalado en la política. No descartó que ellos mismos hayan difundido la grabación para “enviar un cháke”, aunque no entró en más detalles sobre esa especulación.

“Hay que pedirles explicaciones a los dos conversantes”, insistió.

Sobre la apertura de una investigación por parte de la Fiscalía, el senador Amarilla opinó que “corresponde” y que los legisladores involucrados “aclaren, que se hagan cargo de sus disparatadas y aprendan de esto”.