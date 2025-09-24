Pettengill en modo “influencer”: del puchero a G. 9.000 a presumir su avioneta

El senador y empresario del rubro de la carne, Luis Pettengill (ANR - Fuerza Republicana) parece decidido a mantener viva la polémica. Meses atrás desató la indignación al aconsejar a los paraguayos a no buscar cortes de carne “premium” y optar por el puchero a G. 9.000. Ahora volvió a dar que hablar en las redes sociales, pero esta vez por presumir su avioneta, lo que muchos consideraron una bofetada en medio de las falencias y carencias que el país atraviesa.

En la entrevista previa, Pettengill había defendido a los ganaderos, minimizando las quejas sobre los precios de la carne. “El puchero cuesta 9.000 o 10.000 guaraníes, no es algo que no se pueda comprar”, dijo, restando importancia al hecho de que cortes como la carnaza llegaban a costar G. 60.000 por kilo.

Las redes no perdonaron. Apenas se viralizó la imagen de su avioneta, los comentarios fueron lapidarios. “Como hacerse odiar por el pueblo en dos pasos”, escribió un usuario. Otro preguntó con ironía: “¿Ya comiste puchero a 9 mil, senador?”.

La percepción general es que Pettengill no está midiendo el impacto de sus dichos y gestos. “Mientras la gente sufre él también en su avión, qué odioso sos”, lanzó otro internauta. “No la pega una, senador”, remató otro.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Para muchos, su ostentación, además de innecesaria, es una muestra de gran indolencia ante la ciudadanía que lucha día a día para “llegar a fin de mes”. “Primero sus desafortunadas declaraciones del puchero. Ahora esta innecesaria demostración de ostentación”, criticó un lector.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Carne: cartistas se desentienden y comisión de Pettengill no convoca a frigoríficos

Algunos fueron más allá y calificaron la escena como parte de un “Régimen Zarista Imperial del Paraguay”. La sensación de que los políticos viven en otra realidad se intensifica con cada publicación.

Otro internauta sentenció: “Si no tenés ni un gramo de simpatía, na no hagas este tipo de videos que indigna más a la gente sr Senador, o contratame na a mi como tú CM para no pasar este tipo de peladas en las redes que evidencian aún más el desinterés para el bien del pueblo (sic).

El tema no terminó ahí: los comentarios siguieron sumándose durante todo el día y hasta la senadora Celeste Amarilla se metió en la conversación, criticando la ostentación del colega colorado.

¿Quién es Luis Pettengill?

Luis Alberto Pettengill Vacca es un empresario, político y actual senador por el Partido Colorado desde 2023. Es conocido por su faceta como dirigente deportivo, ya que fue presidente del Club Cerro Porteño entre 2003 y 2009. Ha sido figura influyente en el sector ganadero y en la Cámara Paraguaya de la Carne. Aunque en 2022 se mencionó que podría postularse a la presidencia como candidato, optó por una banca en el Senado a través del movimiento Fuerza Republicana.