Pettengill sugiere al pueblo no buscar carne premium: el puchero “se puede comprar”

En respuesta a las críticas de la senadora Yolanda Paredes, sobre el alto precio de todos los cortes de carne, el senador Luis Pettengill (ANR), empresario y expresidente de la Cámara Paraguaya de la Carne, defendió a los ganaderos y dijo que siempre están diciendo que venden barato.

Ante las declaraciones de Paredes, dijo que mintió con ciertos precios. “Ella sacó unos números y unas cifras que no son ciertas, porque dice que nadie más puede comprar ni el puchero. El puchero cuesta 9.000 o 10.000 guaraníes, o sea, yo creo que no es algo que no se pueda comprar. En los últimos 20 años de G. 6.000 habrá subido a G. 10.000″, dijo.

Con respecto a los demás cortes, respondió que “depende de lo que uno considere, qué es lo que uno quiere comer”. Insistió en que hay cortes de carne que son accesibles para guiso.

Cuando se le señaló que la carnaza de primera supera el valor de G. 60.000 por kilo, mencionó: “Bueno, pero esa no es una carne... o sea, ella se refería al pueblo”, dando a entender que el pueblo solo puede apostar al guiso o el puchero, las dos alternativas económicas que él dio.

Cuando una periodista le señaló que el pueblo también merece comer una milanesa cada tanto, respondió: “Bueno, ¿pero de carne premium?“.

Culpó a los supermercadistas

En otro momento, Pettengill dijo que los ganaderos siempre se quejan de que venden baratas sus vacas. “Entonces la industria no le agrega nada, mata la vaca y vende por pedacitos. Yo creo que no trabajan a pérdida, pero siempre están reclamando que no reciben el precio justo”, consideró.

Insistió en que los cortes “premium” evidentemente van a ser más caros por la crianza.

Cuando le indicaron que no se trataba solo de razas específicas, sino de la carne de vaca en general, señaló que “no creo”.

“No creo que ese sea el precio, habría que preguntarles a los supermercados porque no son los precios que nosotros vendemos”, respondió, echando la culpa a los supermercados cuando le señalaron que hasta la carne molida ronda los G. 50.000 por kilo.