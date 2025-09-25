Cartismo mete freno a “superministerio” del MIC

La propuesta de ley que “crea el ministerio de industria, comercio, turismo, minas y energía” es otro de los conflictivos proyectos planteados por el Ejecutivo y que ahora se ve forzado a parar debido al fuerte rechazo de sectores afectados, en este caso unánime, tanto de las autoridades como de los sindicatos de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE).

Principalmente, el Sindicato de trabajadores de la ANDE (Sitrande) se declaró en pie de guerra contra este proyecto, oponiéndose a que el MIC adquiera atribuciones en cuanto a la política energética, alegando que los mismos tienen una visión comercial, y no una de política estratégica, como creen que debería ser.

Los mismos acusan que el interés del Gobierno, y particularmente del ministro Giménez, sería la “privatización” de la estatal encargada de la distribución de energía en el país.

El Gobierno negó estas intenciones, y alegó que su interés es promover la inversión privada, pero en la generación de energía, no en la distribución. Pero dichas afirmaciones no convencen a los afectados.

