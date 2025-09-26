Reconocimiento a forense Lemir despierta suspicacia en Diputados

El proyecto de resolución de la Cámara de Diputados “que concede la Orden Nacional del Mérito Comuneros al Dr. Pablo Lemir” figura como primer punto del orden del día de la próxima sesión de la Cámara Baja, pero ya fue motivo de controversia en la sesión pasada.

Lea más: Forense de la Fiscalía denuncia que suplantaron su identidad

De hecho, la diputada cartista Cristina Villalba, alias “La Madrina del Norte” es la proponente de este reconocimiento, que, a primera vista, pareciera no ser controversial, pero ante el cual legisladores advirtieron podría generar generar un conflicto moral o de intereses.

Villalba argumentó en la sesión del pasado martes 23 que por la “trayectoria profesional, científica, académica y de servicio al Paraguay en materia de medicina legal lo convierte en un digno merecedor de esta condecoración” a Lemir.

Acotó que el Director Forense de la Fiscalía ha “contribuido de forma extraordinaria al fortalecimiento de la medicina legal, su destacada labor en caso emblemáticos a nivel nacional, su rol como educador y capacitador en ciencias y su compromiso con la verdad y justicia ha dado confianza y prestigio a la justicia del país”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Las críticas de opositores de hecho no fue a la trayectoria ni al desempeño de Lemir, según aclararon en sus exposiciones ante el pleno.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

¿Reconocimiento podría conllevar otros “favores”?

“La Madrina”, Cristina Villalba, de hecho, planteó aprobar ya la sesión pasada este reconocimiento, pero lo frenó por la oposición de los diputados opositores Johanna Ortega (Partido País Solidario) y Raúl Benítez (Independiente) que fundamentaron su rechazo, no como una cuestión personal a la figura de Lemir, sino al gesto en sí.

“Supongamos que yo sea presidenta de Cerro y diputada también, y le premio al árbitro dos días antes del Clásico (contra Olimpia). O sea, hay cuestiones en las que nosotros no podemos intervenir y me parece peligroso”, explicó la diputada Ortega.

Tanto ella como Benítez ven riesgo de un eventual conflicto de intereses o pedido de favores a cambio de este premio, lo cual es complicado para alguien que sigue en ejercicio de sus funciones y, sobre todo, en un lugar tan sensible como es la Fiscalía.

“Darle un premio podría crear un sesgo a la hora de que podamos tal vez juzgar futuras funciones que cumple. Es como premiarle a un fiscal o a un juez, creo que como cámara no podemos hoy otorgar ese premio porque creo que va a generar ese sesgo”, consideró Benítez.

Este último insistió que la crítica ni siquiera es puntual a Lemir, sino al hecho de que “está en ejercicio de funciones y no me parece del todo inteligente y ni ético que demos un premio a un funcionario con un trabajo delicado y que creo que se tiene que poner a prueba el trabajo que hoy tiene”.

En esa misma línea ahondó Ortega, que remarcó que “el Dr. Pablo Lemir es una persona que interviene en procesos judiciales de investigación" y que un reconocimiento a mano de legisladores podría ser -o no- un recurso que algunos podrían usar a su favor.

“Si yo propusiera un premio para él y el día de mañana tengo que estar sometida a uno de los procesos en que el tiene que intervenir, a mi me quedaría la duda si no dictaminaría favorablemente a mi debiendo un reconocimiento que me otorga esta cámara”, sostuvo.

La diputada Cristina Villalba desoyó las críticas, tomándolo supuestamente como algo “personal”, pero a regañadientes aceptó que el tratamiento se postergue hasta el próximo martes 30.