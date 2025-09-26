Senadora pide a la Fiscalía más transparencia en caso Marcelo Pecci

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, cuestionó al Gobierno de Santiago Peña al asegurar que no recibió apoyo para ubicar a los responsables del asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, ocurrido en mayo de 2022 en la isla de Barú, Colombia.

En respuesta, la senadora Lilian Samaniego señaló que en enero pasado desde la Comisión Permanente ya pidió al Ministerio Público que acuda, igual en una sesión reservada, a dar informes. Sin embargo, hasta la fecha nada se sabe del caso.

Lea más: Petro critica a Peña por el caso Marcelo Pecci

“Desconocemos los avances de las investigaciones en nuestro país. Ojalá que la Fiscalía comunique cuanto antes porque se necesita llegar a los responsables morales, los materiales ya fueron condenados desde la investigación que se hizo en Colombia”, recordó.

En ese sentido, añadió que las investigaciones concluyeron con que la orden del crimen salió del Paraguay.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Marcelo Pecci: hermanos siguen en la nebulosa sobre investigación de autoría moral

Indicó que las declaraciones del presidente colombiano dañan la imagen del país. “Entonces hago un llamado a la institución del Ministerio Público, para que se comunique y sobre todo a los familiares de Pecci, quienes hablan de que tienen trabas, (pido) que se les comunique a ellos primero y también a nivel de la opinión pública, que necesita saber finalmente quién fue el responsable moral del fallecimiento del fiscal Marcelo Pecci.