Petro critica a Peña por el caso Marcelo Pecci

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, lanzó duras críticas contra el Gobierno de Santiago Peña, al que acusó de no mostrar voluntad para ayudar en el esclarecimiento del crimen del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, asesinado en mayo de 2022 en la isla de Barú, Colombia.

A través de una publicación en su cuenta de X, Petro reaccionó a un video del discurso de Peña en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en el que el mandatario paraguayo recordó el asesinato del precandidato colombiano Miguel Uribe Turbay, baleado en un mitin político en Bogotá.

En su mensaje, Petro sostuvo que nunca recibió respaldo de Paraguay para ubicar a los responsables del homicidio de Pecci.

“He buscado saber por qué asesinaron al fiscal paraguayo Pecci. Pero me ha sorprendido que no logré apoyo del Gobierno paraguayo para ubicar a los asesinos. No sé si los asesinos del fiscal Pecci sean los mismos de Miguel Uribe”, escribió el mandatario colombiano.

El crimen de Marcelo Pecci

El fiscal Marcelo Daniel Pecci Albertini, de 45 años, delegado de Crimen Organizado del Ministerio Público de Paraguay, fue asesinado el 10 de mayo de 2022, mientras disfrutaba de su luna de miel en una playa privada del hotel Decameron Barú, a 30 kilómetros de Cartagena de Indias.

Pecci recibió tres disparos en el rostro perpetrados por el sicario venezolano Wendre Stil Scott Carrillo, alias Guácala, quien posteriormente fue condenado en Colombia. El crimen ocurrió frente a su esposa, la periodista Claudia Aguilera, quien horas antes había anunciado que estaba embarazada.

El magnicidio conmocionó a Paraguay y a la región, dado el perfil de alto riesgo del fiscal, reconocido por su trabajo en casos de crimen organizado y narcotráfico.