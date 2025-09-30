Gen Z: “Beto” Ovelar dice que “no hubo abuso” policial, solo “errores”

La Policía Nacional reprimió duramente a manifestantes y detuvo a 27 jóvenes durante la protesta de la denominada Generación Z contra la gestión del presidente Santiago Peña. Diversos sectores políticos y sociales cuestionaron la actuación de los uniformados, calificando los procedimientos como abusivos y tildando a la institución de “stronista”.

El senador cartista Silvio “Beto” Ovelar, sin embargo, defendió el operativo y resaltó la preparación policial ante la movilización de los jóvenes, la cual —según indicó— no cumplió con las expectativas de convocatoria que tenía el oficialismo.

“Por primera vez en mucho tiempo, las fuerzas del orden público se prepararon para una movilización. Y la expectativa era mucho mayor. Nosotros esperábamos una convocatoria mucho más fuerte. Pero creo que la respuesta de la seguridad pública fue bastante importante”, señaló.

No hubo abusos, solo “errores”

Asimismo, aseguró que, a su criterio, no hubo abusos como sostienen sectores políticos y sociales. “Hubo errores en los procedimientos que, lógicamente, en situaciones como estas, a veces se dan. No es abuso eso”, afirmó.

El legislador insistió en que no existió desproporción en la actuación policial. “Yo creo que hubo error. Abuso es cuando terminamos con hechos de sangre mucho más lamentables. Y muchas veces cuestionamos la flojedad de las fuerzas del orden cuando se dan manifestaciones. Esta vez, creo que se previó absolutamente todo. Quizás ustedes dirían: hubo una desproporción en cuanto a movilización. ¿Por qué hubo esa desproporción? Porque la expectativa era muy superior”, argumentó.

Consultado sobre las detenciones de personas sin una explicación clara, respondió: “Esa es una competencia que a mí no me corresponde. Quizás sea desproporcional según tu afirmación y más aún teniendo en cuenta la convocatoria que hubo”.

Ovelar, igualmente, refirió que el ministro del Interior, Enrique Riera, y el comandante de la Policía Nacional, Carlos Benítez, cuentan con “sobrados argumentos” para explicar lo ocurrido, en caso de ser interpelados por el Congreso, como plantean legisladores de la oposición.