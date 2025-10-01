Bachi Núñez no ve motivos para interpelar al Ministro Riera ni al Comandante de la Policía

El presidente del Congreso, Basilio Bachi Núñez, fue consultado sobre el actuar de la Policía Nacional durante la marcha de la Generación Z el pasado domingo, e indicó que desde su punto de vista actuaron de manera correcta.

Además, señaló que para mañana quieren convocar a una reunión al Ministro del Interior, Enrique Riera, y al Comandante de la Policía, Carlos Benítez.

“Desde mi punto de vista no hay motivo para interpelar. Lo que estamos analizando es invitarle a una reunión pública en la sala de sesiones, al Ministro del Interior y al Comandante de la Policía mañana”, expresó Bachi Núñez.

Seguido aclaró: “Es mejor una reunión y que estén presentes los 45 senadores a una interpelación sin motivo. En una reunión vamos a poder hacer mil de preguntas y las respuestas van a ser en el acto. En una interpelación, las respuestas va a ser por escrito”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: “Me detuvieron por mirarle mal a un policía”: relato de un manifestante de la marcha Generación Z

Cuando fue consultado sobre el actuar de las fuerzas del orden público, el titular del Congreso señaló: “Yo creo que la Policía actuó en base a sus atribuciones constitucionales y gracias a la presencia de la Policía, hasta la manifestación pacífica de un sector salió bien. Porque estaban los infiltrados, que los mismos manifestantes reconocieron que vinieron para incidentar. Basta mirar lo incautado”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En otro momento comentó que, según su punto de vista, la injerencia política fue la parte violenta de esta manifestación.

“En principio era una manifestación válida de jóvenes, autodenominados Generación Z. Pero, normalmente, los autores políticos queremos embanderarnos de ellos y destruimos todo tipo de manifestación”, indicó.

“Yo no voy a defender a los violentos. Defiendo la institucionalidad, defiendo la Constitución y voy a defender el buen actuar de la Policía Nacional”, concluyó.