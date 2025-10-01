Ejecutivo otorga prórroga a Paranair

El presidente de la República, Santiago Peña, firmó el Decreto N° 4648, con fecha 30 de setiembre, por el cual se otorga una prórroga, por el plazo de ciento veinte (120) días, de la autorización concedida por Decreto N° 4150 del 30 de setiembre de 2015, modificado por Decreto N° 245 del 13 de setiembre de 2018, a la empresa Compañía de Aviación Paraguaya SA (Paranair) “para explotar el servicio de transporte aéreo internacional, regular y no regular de pasajeros, cargas y correos”.

El documento del Poder Ejecutivo refiere que la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), autoridad aeronáutica civil del país, informa que la empresa Compañía de Aviación Paraguaya SA, Titular del CESA N° 119-004, “ha venido operando de manera satisfactoria y la misma, a la fecha, se encuentra en fases del proceso de certificación (renovación) y recomienda otorgar una prórroga de ciento veinte (120) días para la continuidad de sus operaciones”.

El decreto del Poder Ejecutivo indica que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Defensa Nacional se expidió favorablemente con los términos del Dictamen N° 601 del 24 de setiembre de 2025.