Gen Z: senador Chase niega que haya existido represión policial

En conversación con medios de comunicación este miércoles en el Congreso Nacional, el senador cartista Natalicio Chase (ANR, Partido Colorado) rechazó las críticas hechas a la Policía Nacional por su actuación durante la marcha contra la corrupción autoconvocada el pasado domingo por jóvenes bajo la denominación “Generación Z”, y negó que haya habido “represión” a los manifestantes.

Mientras legisladores oficialistas coinciden en manifestar su apoyo a la Policía tras los eventos del domingo, parlamentarios de la oposición anunciaron su intención de solicitar que el Senado convoque al ministro del Interior, Enrique Riera; y al comandante de la Policía Nacional, comisario Carlos Benítez, para que brinden explicaciones sobre lo que sectores ciudadanos y de la oposición política han calificado como usos desmedidos de fuerza por parte de los uniformados.

Si bien no se registraron incidentes importantes durante la marcha que tuvo lugar el domingo por la tarde, en las horas posteriores se produjeron enfrentamientos que, según los manifestantes, fueron provocados por la Policía, mientras que la institución policial alega que respondió a hechos de “vandalismo”.

Lea más: “Nos durmieron” admite diputado cartista sobre repudio a la represión policial

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Unas 30 personas fueron aprehendidas en el centro de Asunción el domingo, aunque fueron liberadas el lunes.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“No existe represión”

El senador Chase dijo que el oficialismo cartista no encuentra razón para una interpelación del Senado al ministro Riera y al comisario Benítez “más allá de una postura política” de la oposición.

Opinó que la Policía “hizo un gran esfuerzo para permitir una manifestación que no tuvo retención en su inicio”, y atribuyó los incidentes registrados luego a “inconductas particulares”.

Lea más: “Me detuvieron por mirarle mal a un policía”: relato de un manifestante de la marcha Generación Z

El domingo, manifestantes denunciaron que tuvieron que atravesar varios puntos de control y retenes policiales en su trayecto hacia la zona del Congreso Nacional, punto de convocatoria de la marcha.

El senador Chase afirmó que “no existe represión” y que las denuncias de supuestas actuaciones represivas por parte de la Policía son “mentira”.

“En lo general se ha manejado inteligentemente la manifestación. Valoramos que se haya buscado mantener la paz”, subrayó, y agregó que en el oficialismo hay respaldo para el comandante de la Policía.