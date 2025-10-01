“Los sobres del Poder”: En Mburuvicha Róga el dinero se maneja como en la Hacienda Nápoles, dicen

El diputado opositor Raúl Benítez hizo referencia a las nuevas evidencias publicadas, donde no solo constan millonarios pagos con dólares y en efectivo hechos por el presidente de la República Santiago Peña y la Primera Dama, Leticia Ocampos, sino que también se la escucha a esta última confirmar el manejo habitual de “sobres” con dinero.

“En Mburuvicha Róga hay hoy un manejo con el tema del dinero muy parecido probablemente al de la Hacienda Nápoles de Pablo Escobar, donde aparentemente no conocen las transferencias (bancarias). Con tanta tecnología no hay transferencias, no hay cuentas bancarias, no hay cheques, sino hay un manejo en bolsas de dinero”, afirmó Benítez.

El mismo remarcó que el hecho de que Peña maneje millonarias sumas de dinero en efectivo y dólares hace sospechar que busca evitar los controles sobre el origen del dinero, y por el contrario, cierra el círculo en torno a su enorme y repentino enriquecimiento, a tal punto que hasta le “hace pensar también que pueden tener hasta dinero enterrado” en caletas.

“Va cerrando absolutamente todo el relato y se va demostrando que el presidente de la República se está haciendo millonario, está haciendo mucha plata desde el lugar donde hoy le toca estar. No tiene cómo justificar el dinero, no tiene cómo justificar su casa en San Bernardino, no tiene cómo justificar prácticamente ninguno de los lujos que ha adquirido en los últimos años", dijo.

Otro aspecto que notó con los audios de la Primera Dama es la naturalidad con la que hablan, no solo una vez, sino varias, de “sobres con dinero”, y que hacen aún más creíble la denuncia previa respecto hasta que se llegaron a olvidar en el quincho dos sobres con hasta US$ 100.000 cada uno.

“Con estos audios se nota hasta el sentimiento de impunidad o de tranquilidad para hablar con la gente de la casa de sobres de dinero y pagar con dólares en efectivo”, dijo.

Finalmente, como otro elemento que consideró revelador ante las nuevas evidencias es que las autoridades de control siguen en absoluto silencio. En tal sentido apuntó directamente al Fiscal General del Estado, Emiliano Rolón y a la titular de la Secretaría Nacional de Prevención de Lavado de Dinero y Bienes (Seprelad), Liliana Alcaraz.

En tono irónico, les sugirió contratar alguno de los “pyragües” (informante o delatores) que utilizaron para perseguir a los ciudadanos que participaron de las manifestaciones contra la corrupción del gobierno, ya que son tan “guapos” para el uso de la fuerza pública y las instituciones en dicho caso.