Senado invita a “tomar café” al ministro Riera y al comandante de la Policía

La invitación a Riera y al comandante de la Policía Nacional propuso la senadora Lilian Samaniego (ANR-Causa Republicana) y fue respaldada por el presidente del Congreso, senador Basilio “Bachi” Núñez (ANR-HC). La convocatoria fue aprobada por los colorados y sus aliados liberocartistas.

Lea más: Fiscalía dice que analizan las “pruebas” en torno a la protesta de la Gen Z

“Estos jóvenes vinieron con sus legítimas preocupaciones, más allá de la cantidad y del impacto que tuvo, siempre va ser importante escucharlos. Pero no se puede permitir que la expresión de protesta se convierta en violencia. En lo que se refiere al sistema de seguridad, no se pude aceptar un mal accionar de las fuerzas de seguridad”, dijo la senadora Lilian Samaniego para argumentar su pedido de convocatoria.

“Invitar al ministro y al comandante mañana a las 09:00 para dar las explicaciones corresponde ante una reunión de la plenaria de la Nación”, dijo Samaniego, a lo que Bachi Núñez respondió sobre el punto, que la Presidencia también va a invitar al ministro Riera y al comandante Benítez para la reunión.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Invitar a tomar café, critican

Sin embargo, se opuso a la convocatoria la senadora Yolanda Paredes (Cruzada Nacional), quien lamentó que los colorados se unan para faltar el respeto a la ciudadanía y para cubrir la grave actuación policial con una “invitación para tomar café al ministro Riera y al comandante Benítez”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: “Gen Z”: así justifica el comandante de la Policía el masivo despliegue de uniformados

“Nosotros presentamos con varios colegas de la oposición un pedido de interpelación. Me apena sinceramente que entre de contramano la invitación, porque nosotros lo hacemos en el marco de la Constitución. Tiene un carácter más formal”, argumentó Yolanda Paredes.

La parlamentaria opositora, visiblemente molesta por la maniobra de los colorados que buscan minimizar la agresión, lamentó que se quiera faltar el respeto a los jóvenes que fueron detenidos de manera ilegítima.

“Ofende que quieran maquillar esta situación con una invitación de tomar café. Me parece un despropósito y es una ofensa para estos jóvenes que estuvieron privados ilegítimamente de su libertad. Estos jóvenes fueron violentados porque se enfrentaron a un sistema maquiavélico del Estado”, agregó la senadora opositora.

Indicó que la Policía Nacional y el ministro Riera actúan de manera violenta porque saben que tienen protección de los colorados.

“Violentaron a los jóvenes porque se le ocurrió a un comisario, que actuó de pokyra del comandante y el ministro, pero acá con una nota de invitación se le quiere perdonar“, cuestionó Paredes.

La parlamentaria junto con otros colegas senadores presentaron un pedido de interpelación, que tuvo entrada en la sesión extra de esta mañana, pero no fue tratado debido a que quedó sin quórum la reunión.

“Les guste o no les guste son asalarios de dinero público. Los colorados están todos juntos. ¿Dónde están los discursos, de que el cartismo está menoscabando los derechos?, pero para esto se unen todos", lamentó.