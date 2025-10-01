Fiscalía dice que analizan las “pruebas” en torno a la protesta de la Gen Z

En medio de las burlas por las evidencias incautadas por la Policía Nacional en poder de los detenidos durante la marcha de la Generación Z, este miércoles el Ministerio Público informó que pese a la liberación de todos los aprehendidos, continuarán las investigaciones.

En una nota difundida por el Ministerio Público, indican que el agente fiscal señala que “una vez justificada la responsabilidad individual, se hará lo que corresponda en derecho“.

La Fiscalía afirma que en total se contabilizaron 28 personas detenidas tras la marcha, una mujer y 27 hombres.

Tras la comunicación oficial, el Ministerio Público constató que los informes policiales describían hechos de forma genérica, sin vincular conductas concretas a los aprehendidos. Ante la falta de elementos suficientes para sostener una imputación, se dispuso la libertad de todos los detenidos casi 24 horas después.

Informes de redes y otras evidencias

En otro momento, el fiscal Corvalán indicó que la investigación seguirá con la recolección de testimonios y demás diligencias pendientes. Entre las pendientes, mencionó la recepción de informes ya solicitados a entidades telefónicas y redes sociales, con autorización judicial.

Paralelamente, en redes se viralizó el reporte relacionado con las evidencias incautadas por la Policía en poder de la única joven detenida. Una banana, un inhalador para el asma y dos bandas de certámenes de belleza llamaron la atención en la lista.