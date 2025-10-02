Peña debe dar explicaciones lo antes posible sobre los Sobres del Poder, dice senadora

La senadora Lilian Samaniego señaló que el presidente de la República, Santiago Peña, debe salir con urgencia a dar explicaciones con respecto a los Sobres del Poder.

El mencionado caso es un escándalo de corrupción que salpica al presidente y a su entorno cercano, incluyendo a la primera dama, Leticia Ocampos, donde los hechos revelados podrían configurar varios delitos como lavado de dinero, cohecho, enriquecimiento ilícito y asociación criminal.

“El presidente debe salir a dar explicaciones y cuanto más rápido lo haga mejor. Somos personas públicas y nos debemos a la gente”, señaló la senadora.

Luego comentó que está siguiendo el caso muy de cerca, gracias a las informaciones que llegan a través de la prensa.

“Y me ratifico. Urgente. Hoy, el presidente y su familia tienen que salir a dar las explicaciones y luego ver que se hace”,

Interpelación si explicaciones no convencen

Por otra parte, Samaniego argumentó los motivos por el cual propuso al Ministro del Interior y al Comandante de la Policía Nacional dar las explicaciones de lo acontecido el domingo pasado.

“Los jóvenes tienen el legítimo derecho, consagrado en la Constitución, de manifestarse. El sistema de seguridad, constitucionalmente, tienen la responsabilidad de mantener de forma pacífica la manifestación”, expresó.

Luego agregó: “Hubo provocaciones, hubo excesos por parte de la Policía al término del evento. Entonces, hay cosas que ellos tienen que venir a explicar. Si posteriormente, las explicaciones que ellos dan no nos convencen, por así decirlo, se convoca a una interpelación”.

Para finalizar, la legisladora sostuvo: “Yo no me opuse a una interpelación ni estoy invitando a nadie a tomar café. Quiero que las personas responsables del operativo de seguridad del domingo, vengan a dar las explicaciones personalmente, a darnos la información requerida”.