Peña debe decidir cuándo hablar del escándalo “los sobres del poder”, según Bachi Núñez

Un grupo de diputados y senadores de la oposición anunció que presentará hoy ante la Fiscalía una denuncia contra el presidente Santiago Peña.

La acción busca investigar el crecimiento patrimonial del mandatario en los últimos cinco años, su relación con un empresario chino beneficiado con un contrato para la provisión de pupitres, y el escándalo denominado “los sobres del poder”, que alude a supuestos sobres y bolsas con dinero en efectivo hallados en Mburuvicha Róga.

Consultado sobre la denuncia, el presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez (ANR-HC) declaró: “Para empezar, no conozco el contexto de la denuncia, pero cualquier ciudadano, y más un congresista, está en su derecho si hace una denuncia. Vamos a ver ahora el contexto, los motivos, y seguramente entonces queda en el ámbito judicial evaluar eso”.

Escándalo de “los sobres del poder”

El caso fue revelado por ABC Color, tras la denuncia de Luz Candado, excoordinadora de Mburuvicha Róga. La exfuncionaria alega que fue destituida por Peña luego de la desaparición de un sobre con dinero de la residencia presidencial.

Al respecto, Núñez rechazó que el presidente deba aclarar de inmediato sobre las supuestas irregularidades. “No, yo aprovecho la pregunta para aclarar que nosotros como equipo político, hay un conflicto con un sector mediático ya desde antes de las elecciones (…) hay un conflicto con ese medio y aprovechan ahora que una funcionaria o empleada desleal esté filtrando datos ilegales”, mencionó.

Sobre la supuesta existencia de grandes sumas de dinero en efectivo en la residencia presidencial, Núñez negó la acusación.

“No son miles de dólares. ¿Usted vio doscientos mil dólares? Es lo que dice la empleada. Imagínate vos... la empleada que le metió a su amiga, a su comadre, a su marido que le iban a llevar en la EBY, ahora es la garantía de que dice la verdad”, dijo.

Silencio del presidente y presunción de inocencia

Consultado sobre si considera que es mejor que el mandatario siga guardando silencio frente a las dudas sobre su gestión, Núñez respondió:

“Para mí lo adecuado es que el presidente de la República decida cuándo hablar del tema que sea. Nuestra Constitución presume la inocencia, siempre digo. ¿Qué nombre vamos a limpiar? Tiene que demostrar si hay una causa en contra va a ser si llega a la fiscalía”.

Crecimiento patrimonial y comparaciones con Mario Abdo

La denuncia opositora también menciona el incremento patrimonial de Peña, supuestamente de 1.600%. Ante esto, Bachi cuestionó por qué no se investigan los bienes del expresidente Mario Abdo Benítez.

“O sea, que ven el crecimiento patrimonial de un presidente en ejercicio y no ven de uno saliente. Y también impiden el desafuero de un presidente saliente y hacen una denuncia contra un presidente que está en el ejercicio del poder”, declaró.

Manifestaciones y acusaciones contra la oposición

Núñez afirmó que el objetivo de las publicaciones sobre los sobres que circulaban en Mburuvicha Róga es debilitar al Gobierno.

Señaló que la manifestación supuestamente convocada por la Generación Z fue un fracaso, ya que los jóvenes optaron por reunirse en San Bernardino y la Costanera de Asunción, en lugar de participar en la protesta.

También negó que la Policía haya reprimido a los manifestantes. “Esa manifestación fue infiltrada. Como fue un fracaso, se instala de que hubo una represión policial, siendo que si no estaba la policía, creo que ahí esos infiltrados de sectores políticos que nos han ganado las elecciones iban a tener preponderancia y crearían el caos. No sucedió eso y entonces ahora le tenemos presente acá al ministro, al comandante y fracasó la interpelación de la oposición”, mencionó.

Tras retirarse de la prensa, reiteró que confía en la honestidad de Peña.