Mario Abdo visita a militares de élite de EE.UU.

El expresidente de la República, Mario Abdo Benítez, asistió en la ciudad de Tampa, Florida, como parte de una invitación de los Estados Unidos de América (EE.UU.). En la ciudad norteamericana, el exmandatario participa de la ceremonia del cambio de mando del Comando de las Fuerzas Especiales de EE.UU. Conforme a los datos, el general Bryan P. Fenton se retiró del cargo de comandante de las Fuerzas Especiales del país del norte.

A finales de marzo de 2023, el entonces jefe de Estado, Mario Abdo Benítez, visitó precisamente Tampa para asistir en el Comando de Operaciones Especiales (US Socom). Dicha base militar unifica los comandos especiales del Ejército, de la Fuerza Aérea, de la Armada y del Cuerpo de Marines de los EE.UU.

En esa ocasión, el Presidente fue recibido por la comandante general Laura Richardson, quien expresó que la reunión fue para “fortalecer la alianza de seguridad Paraguay-EE.UU.”.

En aquella ocasión, Abdo Benítez también visitó el Comando de Operaciones Especiales de la Fuerza Aérea en Hurlbur.

Desde hace varios años militares paraguayos viajan a Tampa al Batallón Conjunto de Fuerzas Especiales, para el Curso de Especialista en Operaciones Antiterroristas. Este curso se desarrolló en la Joint Special Operations University, dependiente de la Universidad de Operaciones Especiales.

Este programa forma parte de la Lucha contra el Terrorismo impulsada por la Oficina de Cooperación de Defensa de los EE.UU.

Según las FF.AA. de nuestro país, la cooperación reafirma el compromiso y la preparación en la defensa y la seguridad, consolidando lazos de cooperación internacional en la lucha contra amenazas globales.