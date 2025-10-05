Narcos están cómodos en el país, asegura Martens

El doctor Juan Martens manifestó que el traslado del sicariato de las zonas fronterizas a la Capital del país se debe a que los capos mafiosos se sienten cómodos por que tienen logística y protección en la Capital.

“Desde el 2021 tuvimos el traslado del crimen organizado a la Capital, con su estructura logística y con su forma como resuelven sus problemas, con la muerte”, dijo Juan Martens, y agregó que se sienten tan impunes porque la capacidad de reacción del Estado es baja debido a la falta de voluntad política y la complicidad de varias autoridades.

“No estamos teniendo la capacidad de reacción o de interceptación rápida y el crimen organizado se siente tan impune, por eso manda a matar en la zona más cara de la Capital, enfrente a la institución donde enseñan ministros de la Corte, el fiscal general y donde se forma la élite jurídica del país”, puntualizó Juan Martens.

El criminólogo agregó que el Estado necesita más infraestructura, más tecnología, mayor inteligencia y no tener reacciones esporádicas cuando ocurren los casos de sicariato, como del teniente coronel Guillermo Moral, quien fue testigo contra el supuesto narco Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico.

“En Paraguay las condiciones son tan favorables para el crimen organizado, por eso tenemos el efecto llamada. Tenemos mafia que servía a grandes traficantes de México, de Brasil y de otros países que se instalan en Paraguay, por que se sienten favorecidos por que el propio crimen organizado está dentro de las instituciones del Estado”, dijo Martens.

Complicidad

El especialista indicó además que los líderes narcos se infiltraron en todas al instituciones, se supo que el crimen organizado metió gente en el Congreso, no hay grandes intervenciones para interceptar al crimen organizado, se sigue sin grandes reformas institucionales. “Digamos que solo maquillamos, ponemos nombres grandes a las instituciones, pero no tienen presupuesto. Digamos que no hay voluntad política porque no hay inversión para hacer frente al crimen organizado, la infraestructura es mínima y el nivel de protección para los testigos y fiscales es nula”, aseguró Martens.

Dijo que un juez le comentó que su hijo es compañero de colegio del hijo de un procesado por narcotraficante a quien debe juzgar.

“No hay voluntad política, sino que hay complicidad. Vivimos en un Estado de mafia con infiltración institucional. En Asunción nos estamos codeando con grandes narcotraficantes”, sentenció.