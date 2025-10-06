Esgaib sobre sus comentarios de lujosos regalos a Peña: “Estábamos haciendo bromas”

En conversación con medios de comunicación este lunes, el diputado cartista Yamil Esgaib (ANR, Partido Colorado) se retractó de afirmaciones que hizo ayer en una entrevista televisiva durante la cual dijo que la exempleada de Mburuvicha Róga Luz Maribel Candado fue despedida por la desaparición de un bolígrafo de oro regalado por “los árabes” al presidente Santiago Peña y no por el supuesto extravío de dinero en efectivo.

Durante una entrevista en un programa del canal televisivo Latele, el diputado Esgaib dijo haber recibido información de que Luz Candado – quien denunció haber sido sometida a un interrogatorio con polígrafo y despedida tras ser acusada sin pruebas por la desaparición de dinero en efectivo de la casa presidencial – fue desvinculada de Mburuvicha Róga por la desaparición de “un bolígrafo de oro que le regalaron los árabes” al presidente Peña.

Durante la entrevista televisiva, el diputado cartista no entró en detalles sobre cómo recibió eso información, pero sí agregó que “un (reloj) Rolex también le regaló un jeque” al mandatario.

Sin embargo, en sus declaraciones de hoy, el diputado Esgaib aseguró que la información que dio ayer es falsa y afirmó que se trató de una broma hecha en el contexto de “un programa jocoso”.

“Todo lo que dije que ocurrió en la casa de presidente no tiene ninguna realidad positiva o una verdad taxativamente; estábamos haciendo unas bromas”, declaró.

“No habrá sido solo dinero”

Sin embargo, dijo estar “segurísimo” de que “habrán ocurrido otros hechos graves de desaparición de algunos objetos” durante el tiempo en que Candado trabajó en Mburuvicha Róga.

“No habrá sido solo dinero, si es que fue dinero, porque hasta ahora el presidente no especificó”, agregó.

El legislador oficialista añadió que, según dijo creer, “el problema principal fue entre las damas” - entre Candado y la primera dama Leticia Ocampo –, aunque insistió en que “yo lo único que se es lo que dijo la señora”. Negó haber hablado del tema con el presidente Peña.

Sobre sus comentarios de supuestos regalos de bolígrafos de oro y relojes de alta gama al presidente, el diputado Esgaib dijo estar seguro de que “el presidente recibió miles de regalos”.

“Especialmente en los países árabes los paisanos son tan generosos y amables que, cuando uno llega y es autoridad, lo mínimo que te regalan es un Rolex”, dijo.

Las denuncias de Luz Candado

Luz Maribel Candado, quien fue empleada privada de Santiago Peña antes de que este llegara a la Presidencia y luego fue incorporada al Gabinete Civil como coordinadora de labores domésticas en Mburuvicha Róga, dijo que fue despedida tras ser acusada sin pruebas de la desaparición de dinero en efectivo de la residencia presidencial.

Candado afirmó que tanto ella como otros dos familiares suyos que también trabajaban en Mburuvicha Róga fueron sometidos a interrogatorios con polígrafo por parte de personal militar. La Presidencia nunca denunció ante el Ministerio Público la supuesta desaparición de dinero.

Candado denunció también que sobres con miles de dólares en efectivo fueron hallados en la residencia presidencial y que el presidente Peña recibía en Mburuvicha Róga visitas no incluidas en la agenda oficial de la Presidencia, incluyendo a empresarios con importantes contratos con el Estado.