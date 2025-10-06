Sobres del poder: Esgaib habla de bolígrafo de oro y Rolex regalados a Peña

En una entrevista televisiva, el diputado cartista Yamil Esgaib (ANR, Partido Colorado) comentó sobre el escándalo generado por las declaraciones de una exempleada de Mburuvicha Róga que dijo haber sido despedida tras haber sido acusada de la desaparición de dinero en efectivo de la residencia presidencial y sometida a una prueba de polígrafo.

En la entrevista, para un programa del canal Latele, el diputado Esgaib dijo haber escuchado una versión distinta sobre el supuesto motivo del interrogatorio y el despido de la empleada del Gabinete Civil de la Presidencia Luz Maribel Candado y dos familiares suyos que también trabajaban en Mburuvicha Róga.

“A mí me dijeron que fue un bolígrafo de oro que le regalaron los árabes (al presidente Santiago Peña) lo que robó”, dijo el legislador oficialista.

Lea más: Denuncia a Santiago Peña revela dudas en movidas con los Vázquez

El diputado Esgaib no entró en detalles sobre esa hipótesis ni cómo recibió la supuesta información, pero sí agregó que “un (reloj) Rolex también le regaló un jeque”, además de responder con burlas a una sugerencia de que el presidente debería declarar tales obsequios.

Sobres y visitas fuera de agenda

Luz Candado, quien era empleada privada de Santiago Peña antes de que este llegara a la Presidencia y luego fue incorporada al Gabinete Civil como coordinadora de labores domésticas en Mburuvicha Róga, dijo que fue despedida tras ser acusada sin pruebas de la desaparición de dinero en efectivo de la residencia presidencial.

Candado afirmó que tanto ella como otros dos familiares suyos que también trabajaban en Mburuvicha Róga fueron sometidos a pruebas de polígrafo por parte de personal militar.

La Presidencia nunca denunció ante el Ministerio Público la supuesta desaparición de dinero.

Candado denunció también que sobres con miles de dólares en efectivo fueron hallados en la residencia presidencial y que el presidente Peña recibía en Mburuvicha Róga visitas no incluidas en la agenda oficial de la Presidencia, incluyendo a empresarios con importantes contratos con el Estado.