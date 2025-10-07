Cartes es “bendecido por Dios”, declara diputado

Durante la sesión de hoy de la Cámara Baja del Congreso Nacional, el diputado cartista Néstor Castellano (ANR, Partido Colorado) celebró el levantamiento de una sanción del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos contra el expresidente Horacio Cartes (2013-2018), a quien describió como “un hombre bendecido por Dios”.

Ayer lunes, la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro estadounidense actualizó su Lista de Personas Especialmente Designadas y Bloqueadas y eliminó del listado al expresidente paraguayo Horacio Cartes (2013-2018) y a algunas empresas vinculadas a él.

Así, el Gobierno estadounidense revirtió las sanciones aplicadas por el Tesoro al expresidente Cartes en enero de 2023, cuando el Gobierno del norte añadió al exmandatario a su lista de personas bloqueadas – luego de haberle impuesto meses antes la designación de “significativamente corrupto” - y estableció una prohibición para ciudadanos estadounidenses de hacer negocios con el político paraguayo o con empresas vinculadas a él.

“Bendecido por Dios”

El diputado Castellano dijo estar “contento como paraguayo y como colorado” por el levantamiento de las “injustas sanciones” impuestas a Cartes, actual presidente de la Asociación Nacional Republicana (ANR, Partido Colorado).

“La justicia a veces tarda un poco, la justicia terrenal y así mismo la justicia divina”, agregó el diputado cartista, quien dijo que la decisión del Gobierno estadounidense bajo la administración del presidente Donald Trump de levantar las sanciones es una “rectificación” de “errores” del anterior gobierno de Joe Biden.

“Lamentablemente, estoy convencido de que muchos de los perjuicios que ha recibido don Horacio Cartes no van a poder ser resarcidos”, prosiguió. “Muchas veces el daño hecho no se puede resarcir, pero no creo que (a Cartes) le preocupe demasiado, conociéndole, la pérdida material. Lo que no se puede recuperar son los malos momentos vividos, el malestar familiar, el ambiente familiar dañado con preocupación, con angustia”.

El diputado Castellano opinó que el expresidente Cartes es un “hombre bendecido por Dios” y “un paraguayo que ha apostado siempre por Paraguay, dando empleos dignos a miles de familias paraguayas”.

“Hoy esto le viene bien al Partido Colorado y a la República del Paraguay”, concluyó.

Acusaciones de EE.UU.

En julio de 2022, el Departamento de Estado de EE.UU. impuso al expresidente Cartes la designación de “significativamente corrupto”, acusándolo de haber cometido hechos de corrupción antes, durante y después de su periodo como presidente. Esa designación aún no ha sido revertida.

Entre las acusaciones citadas por el Gobierno estadounidense para justificar las sanciones a Cartes se mencionaban supuestos pagos de alrededor de 10.000 dólares a miembros del Partido Colorado a cambio de apoyo para su candidatura presidencial, además de presuntos sobornos mensuales a legisladores luego de que alcanzó la Presidencia y supuestos vínculos con el grupo islámico Hizbulá, que tanto Estados Unidos como Paraguay consideran una organización terrorista.