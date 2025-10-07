Sin quorum: viaje de 14 diputados a Taiwán suma a raboneo masivo

Esta mañana, la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados convocada para las 9:00 quedó sin quorum, ante el raboneo generalizado de la mayoría de los legisladores. Una baja considerable también fue el viaje de 14 diputados por invitación del gobierno de Taiwán para visitar este país.

La comitiva internacional a Taiwán está encabezada por el propio presidente de la Cámara de Diputados, el cartista Raúl Latorre, los cuales tienen retorno marcado para el próximo lunes 13.

Según se informó desde la Cámara Baja, el viaje fue financiado por el Gobierno de Taiwán.

“El Presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, arribó a Taiwán al frente de una numerosa comitiva de legisladores, representantes de las distintas bancadas y espacios de poder de la Honorable Cámara”, informó esta mañana la Embajada de Taiwán a través de sus redes sociales.

Todos los que integran la comitiva son:

Raúl Latorre (ANR; HC) Miguel del Puerto (ANR, HC) Sebastián Remezowski (ANR, HC) Héctor Bocha Figueredo (ANR-HC) Alejandro Aguilera (ANR, HC) Rodrigo Gamarra (ANR, HC) Carlos Arrechea (ANR, B) Juan Manuel Añazco (ANR, B) Daniel Centurión (ANR, Añeteté) Marcelo Salinas (PLRA A) Graciela Aguilera (PLRA) Rodrigo Blanco (PLRA) María Constancia Benítez (PLRA) Rocío Vallejo (PPQ)

Sin quorum por raboneo en Diputados

Esta mañana, a la ausencia de estos 14 legisladores se sumó la irresponsabilidad de una mayoría de diputados, que no llegaron para el arranque de la sesión, que incluso tras casi una hora de dilación, no pudo juntar los 41 presentes para arrancar.

El presidente interino de la Cámara, diputado aliado cartista Hugo Meza, permitió incluso que la revisión del quorum se extienda a casi una hora de la hora pactada, y realizó tres verificaciones de quorum y aún así no hubo caso.

La sesión convocada para las 9:00 con media hora de tolerancia se terminó levantando alrededor de las 10:00.