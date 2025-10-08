Cartismo podría volver a buscar enmienda para reelección tras levantamiento de sanciones a Cartes, advierten

En comunicación con ABC Cardinal este miércoles, la senadora opositora Celeste Amarilla (Partido Liberal Radical Auténtico, PLRA) expresó preocupación por la posibilidad de que el reciente levantamiento de sanciones económicas de Estados Unidos al expresidente Horacio Cartes (2013-2018) ocasione que el cartismo vuelva a buscar impulsar una enmienda constitucional para introducir a la Carta Magna la reelección presidencial, como Cartes intentó hacer en 2017.

El pasado lunes, la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos actualizó su Lista de Personas Especialmente Designadas y Bloqueadas y eliminó del listado al expresidente Cartes -actual presidente del Partido Colorado (Asociación Nacional Republicana, ANR) y a algunas empresas vinculadas a él.

Esta decisión del gobierno de EE.UU. revierte las sanciones aplicadas por el Tesoro estadounidense al expresidente Cartes en 2023, cuando añadió al exmandatario a su lista de personas bloqueadas y estableció una prohibición para ciudadanos estadounidenses de hacer negocios con el político paraguayo o con empresas vinculadas a él, meses después de que el Departamento de Estado de EE.UU acusara a Cartes de hechos de corrupción antes, durante y después de su periodo en la Presidencia.

“La ciudadanía tiene que estar atenta”

La senadora Amarilla dijo tener “un tremendo miedo” a que el cartismo, en “esa borrachera de poder que ya tenían y que ahora creció” con el levantamiento de las sanciones a Cartes, haga un nuevo intento de impulsar una enmienda de la Constitución Nacional que introduzca la figura de la reelección presidencial.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Video: Rezan a “San Horacio Cartes” para que nunca falten “sobres” y “fajos de billetes”

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En marzo de 2017, cuando era presidente, Cartes intentó impulsar tal enmienda, pero tuvo que renunciar a esa pretensión luego de que la ciudadanía saliera a las calles para manifestarse en contra, en protestas que fueron violentamente reprimidas por la Policía y se saldaron con la muerte de un joven dirigente del Partido Liberal durante un asalto policial a la sede del PLRA.

“Pueden intentarlo de vuelta, la ciudadanía tiene que estar atenta”, advirtió la senadora Amarilla.

“Ningún contrapeso al ‘chupamedismo’”

Agregó que el intento fallido de Cartes de modificar la Constitución en 2017 “causó un daño tremendo a la credibilidad del gobierno y del Partido Colorado”, y opinó que un nuevo intento puede tener consecuencias peores.

“No sé si la gente va a aceptar con tanta tranquilidad”, subrayó.

Lea más: Cartes es “bendecido por Dios”, declara diputado

La legisladora opositora dijo que Cartes “quiere volver” a la Presidencia en parte porque “no tiene ningún contrapeso al ‘chupamedismo’” de aduladores que lo rodean.

“Él está convencido de que es la solución para el Paraguay porque es lo que escucha todo el día”, afirmó.