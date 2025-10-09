Advierten que la Presidencia de la República corre riesgo tecnológico

Según el documento del ente contralor, existe una moderada posibilidad de que ocurran eventos que presenten impactos negativos, debido a falta de la aplicación de todos los controles básicos en el entorno de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en los gabinetes: Civil y Social.

En ese sentido, el Gabinete Civil y el Gabinete Social son los que necesitan adaptarse para evitar riesgo principalmente para proteger la información de accesos no autorizados, daños e interferencias mientras es procesada, almacenada o transmitida.

Uno de los indicadores que puso en “rojo” la GCR fue que la Presidencia de la República no cuenta con sitio alterno de resguardo de las copias de información.

En tanto que, existe riesgo “potencialmente alto” por que no se cuenta con un plan de continuidad y contingencias ante un evento.

La CGR recomendó a los tres gabinetes a realizar un monitoreo constante sobre los servicios prestados de modo a identificar las deficiencias y establecer planes de acción.

El Gobierno sufrió 27 ciberataques a webs estatales en mayo pasado lo que demuestra la fragilidad del sistema.