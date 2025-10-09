Asignan números y colores para elección en Ciudad del Este

El Tribunal Electoral de Alto Paraná, presidido por la magistrada Nilda López, hizo la asignación de números y colores para las organizaciones políticas participantes, en cumplimiento al cronograma electoral para la elección municipal de Ciudad del Este, prevista para el 9 de noviembre próximo.

Conforme al AI N° 72 del Tribunal Electoral se asignaron los números y colores que se aplicarán a las candidaturas de intendente en las papeletas a ser utilizadas, quedando de la siguiente manera:

Lista 1 – Asociación Nacional Republicana (ANR): color rojo cuyo candidato es Roberto González.

Lista 43 – Partido Ecologista (PE): color verde oscuro, que postula a Daniel Romero.

Lista 123 – Movimiento Político Independiente Conciencia Democrática Esteña CDE 25 (MPICDE25): color naranja fuerte que postula a Daniel Mujica.

Lista 300 – Partido Patria Soñada (PS): color blanco humo que candidata a Celso “Kelembú” Miranda.

El Cronograma Electoral además, indica que el viernes 10 de octubre se realizará la integración de la Junta Cívica, a cargo del Tribunal Electoral de Alto Paraná.

Estos cuatro candidatos pujarán por la silla dejada por Miguel Prieto (YoCreo), quien fue destituido por la Cámara de Diputados en agosto pasado.

La liberal María Portillo está actualmente como intendenta interina hasta tanto se realicen las elecciones.