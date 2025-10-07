Estos son los plazos y fechas para las elecciones municipales de Ciudad del Este

Hasta este martes, tres de los candidatos a la Intendencia de Ciudad del Este ya registraron su postulación en la sede regional del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) de esta capital departamental. Las elecciones del 9 de noviembre próximos serán para elegir a un único candidato al cargo de Intendente y completar el período 2021-2026, cargo que quedó vacante tras la destitución de Miguel Prieto (Yo Creo).

Tras las internas partidarias del domingo pasado, los vencedores ya empezaron a inscribir sus candidaturas. Ellos son Daniel Pereira Mujica, del movimiento Yo Creo; Celso Miranda, del Partido Patria Soñada; y Jorge Daniel Romero Lovera, del Partido Ecologista.

El único que falta es el candidato colorado, Roberto González Vaesken, quien resultó ganador de las internas del domingo pasado.

Lea más:

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Divisiones habrían causado la escasa participación de los colorados

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El juez electoral de Alto Paraná, Pedro Guzmán, explicó que los plazos son más cortos, considerando que se trata de una elección atípica. Señaló que hasta mañana, miércoles, los candidatos podrán inscribir su postulación.

Habrá 23 locales electorales para el 9 de noviembre

Igualmente, el juez Guzmán informó que en total serán habilitadas 795 mesas receptoras de votos, distribuidas en 23 locales para los 237.223 electores inscriptos. El horario será de 07:00 a 17:00, y la modalidad será mediante papeletas.

En estas elecciones están habilitados para votar los ciudadanos paraguayos y los extranjeros radicados en el país, mayores de 18 años de edad e inscriptos en el Registro Cívico Permanente (RCP) de Ciudad del Este.

Pasado el plazo de inscripción, el Juzgado Electoral emitirá las resoluciones de reconocimiento de las candidaturas. También, en los próximos días, se prevé la recepción de la presentación de apoderados, integrantes de mesas y veedores. Mientras tanto, el período de propaganda electoral empezará el 19 de octubre.

En tanto, el juramento y la toma de posesión del cargo se realizarán el 18 de noviembre de 2025, conforme al cronograma electoral.