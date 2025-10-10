Para Wiens, “Sobres de Poder” muestran como Peña usa el Estado para enriquecerse

El precandidato a presidente de la República por la disidencia colorada, Arnoldo Wiens, volvió a cuestionar la administración del presidente Peña. Durante su gira por el departamento de San Pedro, denunció “la subordinación de las instituciones y la utilización de las estructuras del Estado para favorecer a intereses particulares y económicos de Santiago Peña”.

“Podemos mencionar por ejemplo el reciente caso de los sobres en Mburuvicha Róga, los pupitres chinos, ahora el café de oro, así como las operaciones para el favorecimiento del grupo Ueno, con el acaparamiento de los recursos públicos a favor de empresas de su grupo, ahora también van a tener su radio Ueno “, expresó Wiens.

También cuestionó que en la misma semana en que nuestro medio denunciara el escándalo de presuntas coimas en Mburuvichá Roga, por primera vez en la historia del Banco Central del Paraguay, la firma ITTI, vinculada al presidente Santiago Peña, se interpone a la fusión del Banco Atlas con el Banco Familiar con un recurso de amparo judicial para perjudicar a la competencia.

“El copamiento de los recursos públicos son hechos qué están a la vista de la ciudadanía. Por eso es absolutamente repudiable desde la perspectiva institucional paraguaya, la corrupción y el atropello institucional en la República del Paraguay que la denunciamos y reprochamos siempre”, fustigó Wiens.

Hizo estas declaraciones durante su discurso en la gira en San Pedro, en el distrito de Capiibary, durante la presentación de Fabio Britos, precandidato a concejal local para las municipales 2026.

Sanciones a Cartes

Respecto al levantamiento de las sanciones económicas a Horacio Cartes por parte de EE.UU., Wiens dijo: “Lo hemos dicho desde un principio, que las decisiones adoptadas por el gobierno norteamericano respecto a Horacio Cartes fueron y siguen siendo un acto absolutamente soberano. No tuvieron ni tienen nada que ver con la institucionalidad paraguaya”.

Sostuvo que según las informaciones, Cartes y sus empresas presentaron las documentaciones requeridas, que lo posibilitan a ejercer plenamente su actividad empresarial. “Se trata de unas decisiones tomadas por un país extranjero y las respetamos ”, puntualizó Wiens.