Orlando Arévalo renunció a ser concejal de Lambaré

Para este sábado estaba convocada una sesión extraordinaria de la Junta Municipal de Lambaré, pero no se registró la cantidad mínima de asistentes. Pese al temor y a la movilización de los funcionarios, finalmente el exdiputado Orlando Arévalo presentó una nota ante el pleno, a través de la cual renuncia al cargo de concejal suplente.

El exparlamentario manifestó como motivos que tiene “compromisos asumidos” previamente. El Tribunal Superior de Justicia Electoral había aclarado ayer que no tenía impedimento legal para tomar posesión del cargo.

En su reemplazo, fue convocada Blanca Ojeda, quien incluso ya acudió esta mañana, junto a la Magalí Franco ante los ediles que intentaron sesionar. Sin embargo, ninguna de las dos pudo jurar por la falta de quorum.

Lea más: ¿Arévalo tiene impedimento para asumir como concejal? Esto dice el TSJE

¿Por qué iba a ser concejal?

La Junta Municipal de Lambaré suspendió sin goce de sueldo a dos concejales por protagonizar una pelea en plena sesión. En consecuencia, se debía convocar a dos ediles suplentes y Arévalo era el segundo en la línea.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Ante esa situación, funcionarios municipales tomaron esta semana la comuna para evitar la sesión y exigirle que primero aclare su situación con la Justicia.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Arévalo está siendo investigado por lavado de dinero y asociación criminal. Renunció al Congreso para evitar un juicio político.