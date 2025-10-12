Con liberocartistas dentro y paridad en peligro, PLRA hace su Convención

El PLRA, cuyo presidente es Hugo Fleitas, es el partido opositor más numeroso del Paraguay y su máxima autoridad es su Convención.

Dicha asamblea, con 596 convencionales provenientes de todo el territorio nacional, debe reunirse esta mañana en el poliderpotivo municipal de Caacupé para autorizar alianzas y concertaciones con miras a las elecciones municipales del 2026 y adecuar su estatuto a las leyes contra el lavado de dinero (ver el cuadro).

Actualmente, el PLRA tiene menos de 80 intendencias de los 263 distritos existentes y su máxima aspiración es administrar al menos 100 del total de comunas.

Aunque la jornada aparente tranquilidad, se espera que varios referentes usen la plataforma para sentar postura contra la corrupción en el gobierno de turno; los escándalos de corrupción en la presidencia de Santiago Peña; la persecución a intendentes opositores y el copamiento de poder por parte del movimiento Honor Colorado, liderado por Horacio Cartes.

Sin embargo, se especula con que liberocartistas se desvíen de estos punto con ataques internos. Más aún, considerando que de los 11 senadores liberales que ingresaron en 2023, un grupo de cinco, encabezados por Dionisio Amarilla, están totalmente entregado al cartismo. Cuatro de ellos fueron expulsados del PLRA por la Convención de marzo de 2024 pero la Justicia Electoral los repuso.

En octubre de 2024 el movimiento Nuevo Liberalismo, liderado por el gobernador de Central y presidenciable del 2028 Ricardo Estigarribia, organizó otra convención que pretendía recortar el mandato de todas las autoridades partidarias, pero la decisión también fue anulada.

Actualmente, hay un pacto de no agresión entre el titular del PLRA Hugo Fleitas y el Nuevo Liberalismo, quedando el liberocartista Dionisio Amarilla solo en sus ataques.

Paridad en riesgo

No obstante, el punto más polémico del día sería tratar sobre tablas, fuera del orden del día, el pedido de eliminar la paridad de hombres y mujeres en la listas de cargos plurinominales de los movimientos internos.

Esta regla, celebrada por todos los sectores, se aprobó en la Convención de marzo de 2022 y solo fue usada una vez en las listas de movimientos internos para diputación, senaduría y concejalía departamental, con miras a las elecciones generales del 2023.

Ahora, varios dirigentes sostienen que se dificulta llenar las listas con ese sistema, por lo que piden volver al sistema anterior. Los principales dirigentes liberales dicen no apoyar esto.

Un grupo liderado por la vicepresidenta primera del PLRA, Alba Talavera, anunció medidas cautelares contra la Convención.

El anfitrión del evento será el intendente de Caacupé Diego Riveros (PLRA).

Convención del PLRA

12 de octubre de 2025

Titular partidario: Hugo Fleitas

Convencionales: 596

Sede: Polideportivo municipal de Caacupé

Hora: 9:00 (Primer llamado) y 10:00 (segundo llamado)

Orden del día:

Punto 1:

Aprobar las figuras de Alianza y Concertación para las Elecciones Municipales del 4 de octubre del 2026. También se pretende autorizar al Directorio a suscribir los acuerdos.

Punto 2:

Modificar el estatuto del PLRA a fin de adecuarlo a la Ley Nº 6501/2020 “Que regula el financiamiento político” y a la Resolución Nº 369/2022 de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).

Punto polémico:

Pedir modificar los artículos 103 y 104 del Estatuto para eliminar la paridad de hombres y mujeres en la lista de concejales.

Situación del partido:

Afiliados: Más de 1.5 millones (2022)

Senadores: Ingresaron 11 en 2023 y ahora son 10. Hay 5 liberocartistas, 5 opositores y 1 opositor renunció al PLRA.

Diputados: Ingresaron 22 y ahora son 23 (uno se sumó uno tras dejar CN). Hay 3 bancadas, pero una de ellas, de ocho miembros, es la más subordinada al cartismo.

Intendentes: Casi 80 de 263 municipios (según la Coordinadora de Intendentes liberales)