Peña en Egipto: tras polémica, Presidencia divulga “invitación” de Trump

Luego de que se generara una polémica por la asistencia imprevista del presidente Santiago Peña a la “Cumbre de la Paz” organizada en Egipto por el presidente estadounidense Donald Trump luego de que se alcanzara un acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza, la Presidencia de la República divulgó un documento que, según indicó un representante presidencial, es una invitación formal de Trump al mandatario paraguayo.

En medio de su viaje oficial a Italia, que comenzó durante el fin de semana, el presidente Peña sorprendió hoy al aparecer en la “Cumbre de la Paz” organizada en Egipto con motivo del acuerdo de alto el fuego entre Israel y el grupo islamista palestino Hamás, que hoy intercambiaron rehenes y prisioneros según lo convenido en las negociaciones en las que intermediaron Trump y los gobiernos de Egipto, Catar y Turquía.

El presidente Peña no solicitó formalmente autorización al Congreso Nacional antes de viajar a Egipto. El Parlamento fue notificado del viaje por medio de una conversación verbal entre Peña y el presidente del Congreso, el senador cartista Basilio Núñez (ANR, Partido Colorado), y posteriormente con una nota del vicepresidente Pedro Alliana que tuvo entrada en el Congreso a las 7:00 de hoy, cuando Peña ya estaba en Egipto.

Presidencia divulga supuesta invitación

Guillermo Grance, vocero de la Presidencia de la República, divulgó hoy un documento con sello de la Embajada de EE.UU. en Asunción que transmite una invitación - emitida ayer domingo, según el texto – de Trump a Peña para asistir a la cumbre en Egipto.

El archivo PDF divulgado por Grance incluye lo que parece ser una imagen de una tarjeta de invitación, que no hace mención específica al presidente Peña, sino que parece ser una invitación genérica dirigida al “Jefe de Estado o Cabeza de Gobierno” para “asistir a la firma de un Plan de Paz para Oriente Medio”.

La Presidencia de la República no informó aún por cuánto tiempo permanecerá el presidente Peña en Egipto.