Peña desvió su viaje: está en Egipto por la firma de paz entre Israel y Hamás

Esta mañana, sorprendió la repentina aparición del presidente Santiago Peña en las transmisiones televisivas que se llevan a cabo de la “Cumbre de la Paz”, un encuentro de mandatarios que fue convocado por la firma de paz entre Israel y Hamás. El mandatario, según la nota oficial de solicitud de autorización presentada al Congreso, debía estar en Roma esta semana.

Según fuentes de la presidencia, se comunicó verbalmente con Basilio “Bachi” Núñez, titular del Congreso, y recién ahora se está preparando la nota oficial para comunicar ese viaje, que ya se concretó.

Este es el viaje número 54 de Santiago Peña, considerando que oficialmente el de Italia era el 53, desde que asumió la Presidencia de la República en el 2023. Según su agenda, fue invitado por la ministra Giorgia Meloni y debería estar en dicho país hasta el 16 de octubre. Se desconoce ahora cuál será su agenda oficial.

Después de que se diera a conocer su presencia en la cumbre, publicó en sus redes un video relatando el motivo de su presencia en Egipto.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“Hoy es un día histórico para la paz, no solo en Medio Oriente, sino en el mundo entero. Estamos en Sharm el Sheikh, la ciudad donde hoy se está llevando adelante la Cumbre por la Paz, donde se va a firmar el acuerdo para Gaza y toda la región. Es un día histórico para el Medio Oriente. Hemos sido invitados por el Gobierno por el presidente Donald Trump para este día histórico, donde Paraguay, en representación también de América Latina, va a estar participando de este encuentro tan importante”, señaló.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Inminente liberación de rehenes israelíes en Gaza antes de cumbre en Egipto

Cumbre por la Paz en Egipto

Este encuentro de presidentes está encabezado por Donald Trump y Abel Fatah al Sisi (Egipto). Según los datos oficiales, de la Cumbre por la paz participarán unos 20 países, además del secretario general de la ONU, Antonio Guterres.

Los países mediadores del acuerdo de paz entre Israel y Hamás deberán en ese encuentro firmar un documento para garantizar su ejecución. Según datos extraoficiales, firmarían Estados Unidos, Egipto, Catar y posiblemente Turquía.