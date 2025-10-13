Alliana “avisa” que Peña está por Egipto

Según el sello de la Secretaría General de Gabinete de la Cámara de Diputados, a las 7:00 de hoy ingresó una nota firmada por el presidente Pedro Alliana, en ejercicio de la Presidencia, ante la ausencia de Santiago Peña.

“En el marco del viaje autorizado por Resolución N” 1496 de la Honorable Cámara de Senadores, en fecha 8 de octubre del 2025, por el plazo de seis días, con el objeto de dar aviso de que en el día 13 de octubre del 2025 el presidente de la República visitará la República Árabe de Egipto, ciudad de Sharm el-Sheij, para asistir al ‘Summit for Peace - Agreement to end the war in Gaza“, señala la breve nota enviada a Basilio ”Bachi" Núñez, presidente del Congreso Nacional.

Peña pidió permiso para viajar específicamente a Italia, pero -según afirmó en redes- por invitación del presidente Donald Trump, realizó un desvío para formar parte de un grupo de líderes mundiales que participaron de la Cumbre por la Paz entre Israel y Hamás.

Se desconoce cuánto tiempo estará en dicho país árabe y cuándo volverá para seguir con su agenda prevista en Italia. Según difundió en sus redes, antes de volar a Egipto, el presidente Peña, se reunió en Roma con Pietro Salini, CEO de Webuild, “con quien abordó proyectos que buscan ampliar las inversiones que esta firma ya impulsa en Paraguay”. Se trata de un grupo industrial italiano especializado en construcción e ingeniería civil.

