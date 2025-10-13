Senador Varela pide al presidente aclarar el supuesto “escándalo de los sobres”: “Nueve de cada diez paraguayos creen que existe”

El legislador Mario Varela (ANR, disidente) afirmó con tono crítico que el caso “no tiene precedente en la República del Paraguay”, reflejando la magnitud del impacto político que ha generado el escándalo de los sobres del poder en la opinión pública.

“Se hizo una encuesta de opinión, me estuvieron compartiendo fuentes bastante seguras: de 10 paraguayos, 9 creen que existe el sobre. Entonces yo no sé qué se está esperando para aclarar si no es cierto. Ojalá no sea cierto”, expresó Varela en el programa televisivo en CN9.

El senador subrayó que el hermetismo del Gobierno ante el escándalo solo agrava la situación y afecta directamente la imagen del presidente de la República, quien atraviesa un momento de creciente desgaste político.

“Esta incertidumbre afecta al presidente”

Varela insistió en que la falta de transparencia podría tener consecuencias profundas: “Mientras más se maneje herméticamente esta situación, esta incertidumbre afecta al presidente de la República. Hoy él tiene una percepción bastante negativa, y yo le sugiero al ciudadano presidente que aclare esta situación por el bien de la República y también de su propia imagen”, sostuvo.

El senador resaltó la necesidad de una respuesta institucional clara y oportuna, argumentando que la confianza ciudadana depende de la transparencia con la que se maneje el caso.

En otro pasaje de la entrevista, Varela también se refirió de manera crítica a la política exterior del actual Gobierno, señalando inconsistencias en los plazos y autorizaciones oficiales.

Mientras el presidente Santiago Peña sigue en silencio frente a los numerosos cuestionamientos que apuntan a él y a su entorno familiar, en la Fiscalía ya existen dos denuncias presentadas donde instan a investigar el exponencial crecimiento patrimonial que tuvo en los últimos años y los dudosos vínculos con empresarios premiados en jugosas licitaciones “emblema” del Gobierno.