De esto se trató el encuentro entre Peña y Meloni

El presidente de la República, Santiago Peña, mantuvo un encuentro bilateral con la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, en Roma.
En la visita oficial conversaron sobre los lazos históricos que unen a nuestros pueblos y sobre las nuevas oportunidades que se abren para seguir trabajando juntos en áreas claves.
Italia es un socio estratégico y un país hermano, con el que compartimos valores, historia y sueños de desarrollo.
Paraguay sigue consolidando su presencia en el escenario global, con una diplomacia basada en el diálogo, el respeto y la amistad entre las naciones.
Por su parte, la primera ministra italiana, a través de su red social X, expresó: “Durante nuestras conversaciones, reafirmamos nuestro deseo de una estrecha colaboración en la lucha contra el narcotráfico, y coincidimos en la oportunidad de fomentar el creciente interés de las empresas italianas en operar en Paraguay en sectores estratégicos de interés mutuo”.