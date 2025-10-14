Verdugos de la transparencia: cartistas y aliados se ratifican en Ley de Datos Personales
La aplanadora cartista en la Cámara de Diputados hirió de muerte a las leyes de transparencia y acceso a información pública al ratificar su versión de la Ley de “Protección de Datos Personales”. La última palabra tendrá el Senado, que podrá sancionar su versión considerada la más benigna. Esta normativa pondrá una vez más aprueba la verdadera intención del presidente Santiago Peña sobre la transparencia.
Por ABC Color
14 de octubre de 2025 - 15:43
Con 43 votos de los cartistas y sus satélites, la Cámara de Diputados se ratificó hoy en su versión de la Ley de Protección de Datos Personales en la República del Paraguay, que implica la muerte total de la transparencia, dejando inútiles las leyes Ley Nº 5189/14 y la Ley Nº 5282.
Lea más: En Diputados podrían ratificarse hoy como verdugos de la transparencia
Con la ratificación de Diputados, vuelve para su último trámite a la Cámara Alta que requerirá de mayoría absoluta de dos tercios (23 votos) para imponer su versión, que es considerada el “mal menor” o la más benigna.
No hubo debate, ya que solo la líder de bancada de Honor Colorado, Rocío Abed, expuso argumento que realmente no iban al punto, mientras que la única en alertar del efecto real de este proyecto de ley contra la transparencia fue la diputada Rocío Vallejo (Partido Patria Querida). Todo el proceso duró apenas 5 minutos.
“Acá el tema es el artículo 24 presidente, si es versión Diputados o Senado. Ese artículo en realidad debe ser vetado. El presidente Peña tiene que vetar sea cual fuese la versión que se aprueba porque ahí se va en contra de la ley de información pública”, dijo Vallejo.
La misma remarcó que ambos proyectos establecen algo ridículo como es pedirles permiso o su aval para acceder a datos públicos.
Diputados y Transparencia
Alerta
Diputados podría aniquilar la transparencia de datos públicos
Dos marcos legales se cruzan: la Ley Nº 5189/14 (sobre provisión de informaciones de uso de recursos públicos)
y la Ley Nº 5282 (de libre acceso ciudadano a la información y transparencia gubernamental). Esto es lo que está en juego.
⚠️
Riesgo: limitar el acceso a datos clave sobre gasto público, nóminas y viajes financiados por el Estado.
¿Qué bloquearía la Ley Nº 5189/14?
- Nómina completa de funcionarios (permanentes, contratados, electos), con datos de ingreso, salarios, dietas y bonificaciones.
- Detalles de viajes nacionales e internacionales financiados con fondos públicos.
- Otros datos relevantes del uso de recursos públicos.
¿Qué garantiza la Ley Nº 5282?
“Cualquier persona podrá acceder a la información pública, gratuita y sin justificar razones.”
Responsabilidad personal para quienes oculten, alteren o pierdan información pública.
Similitudes
Ambas señalan que cuando un ciudadano requiera información pública se notificará al funcionario involucrado, y este podrá oponerse a la entrega.
Diferencias
- Versión Senado: permite excepciones a favor del ciudadano. Solo puede negarse información si el daño al interés protegido es mayor al beneficio público.
- No se puede negar acceso a datos ya públicos o que la ley vigente reconozca como públicos.