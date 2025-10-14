Verdugos de la transparencia: cartistas y aliados se ratifican en Ley de Datos Personales

Con 43 votos de los cartistas y sus satélites, la Cámara de Diputados se ratificó hoy en su versión de la Ley de Protección de Datos Personales en la República del Paraguay, que implica la muerte total de la transparencia, dejando inútiles las leyes Ley Nº 5189/14 y la Ley Nº 5282.

Con la ratificación de Diputados, vuelve para su último trámite a la Cámara Alta que requerirá de mayoría absoluta de dos tercios (23 votos) para imponer su versión, que es considerada el “mal menor” o la más benigna.

No hubo debate, ya que solo la líder de bancada de Honor Colorado, Rocío Abed, expuso argumento que realmente no iban al punto, mientras que la única en alertar del efecto real de este proyecto de ley contra la transparencia fue la diputada Rocío Vallejo (Partido Patria Querida). Todo el proceso duró apenas 5 minutos.

“Acá el tema es el artículo 24 presidente, si es versión Diputados o Senado. Ese artículo en realidad debe ser vetado. El presidente Peña tiene que vetar sea cual fuese la versión que se aprueba porque ahí se va en contra de la ley de información pública”, dijo Vallejo.

La misma remarcó que ambos proyectos establecen algo ridículo como es pedirles permiso o su aval para acceder a datos públicos.