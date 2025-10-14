Un pedido de intervención comunal está de nuevo en agenda de Diputados

El pedido de intervención ingresó al Ministerio del Interior el pasado 19 de agosto y luego fue remitido a la Presidencia de la República el 10 de septiembre. Desde el 19 de septiembre se encuentra en la Cámara Baja.

Este trámite se dio después de que siete ediles, el pasado 11 de agosto, aprobaron la intervención. La decisión se basó en presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos durante el ejercicio fiscal 2023 y el primer semestre de 2024, detectadas por la Contraloría General de la República (CGR).

Según el documento, existen 24 puntos de presuntas irregularidades que habrían generado aparente daño patrimonial de G. 1.900 millones a las arcas de la municipalidad altoparanaense.

El pedido de intervención es apadrinado por la líder de la bancada cartista, la diputada Rocío Abed.

Recientemente, los diputados enviaron al archivo seis pedidos de intervención, alegando que, en caso de destitución de los intendentes, sería un gasto innecesario llamar a elecciones, pues solo resta poco más de un año para que culmine el actual periodo municipal.

Fueron archivados en ese entonces los pedidos de intervención de Yby Yaú (Vidal Argüello), Lima (Juan Manuel Ávalos), Ybyrarobaná (César Machuca), Emboscada (Silvio Peña), Tomás Romero Pereira (Hernán Ysidro Rivas) y Ñemby (Tomás Olmedo).