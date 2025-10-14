Ovelar pide que HC no entre en “guerra” con “aliados” como Meza por diferencias sobre China

En comunicación con ABC Cardinal este martes, el senador cartista Silvio Ovelar (ANR, Partido Colorado) comentó sobre la controversia entre representantes de la bancada cartista Honor Colorado en el Congreso con el diputado Hugo Meza, líder de la “Bancada B” de la ANR en la Cámara Baja y aliado del oficialismo, quien se manifestó de manera favorable sobre la posibilidad de que Paraguay establezca lazos diplomáticos con China continental.

El diputado Meza se manifestó a favor de “instalar un debate serio” sobre la posibilidad de que Paraguay establezca vínculos diplomáticos y comerciales con China, actualmente una imposibilidad debido a que Paraguay es uno de una docena de países en todo el mundo que reconoce a Taiwán como país soberano e independiente.

China considera que Taiwán, una isla autogobernada desde finales de la década de 1940 cuando se asentó allí la facción nacionalista que perdió la guerra civil contra el Partido Comunista chino, es parte de su territorio, y se niega a formar vínculos diplomáticos con países que consideren soberana a la isla, como es el caso de Paraguay.

Las expresiones del diputado Meza elevaron la posibilidad de un quiebre con sus aliados del movimiento cartista Honor Colorado luego de que el senador Basilio Núñez (ANR), presidente del Congreso, dijera que Meza “debería pensar seriamente en no estar en Honor Colorado” si piensa ir en contra de la línea de apoyo a Taiwán que sigue el cartismo.

“No podemos entrar en guerra”

El senador Ovelar dijo estar en la misma línea de apoyo a Taiwán que Núñez y el resto del liderazgo de Honor Colorado, pero enfatizó que “eso no significa que tengamos que expulsar a todos quienes tengan simpatía con otra línea de pensamiento”.

Opinó que diferencias de criterio geopolítico no deberían poner en peligro las “alianzas estratégicas” de Honor Colorado con otras facciones en el Congreso y apeligrar la “mayoría que hoy tiene holgadamente” el oficialismo en ambas cámaras entrando en “guerra” con aliados como Meza.

“Somos aliados de Taiwán (...), pero no podemos desconocer que hay aliados que tienen otra simpatía, no podemos entrar en guerra con ellos porque tengan posiciones diferentes”, subrayó.

“Mucha gente viaja de manera ‘kañy hape’ a China

El legislador cartista señaló que “no es nada nuevo” que haya “simpatía con China” dentro del Partido Colorado e incluso dentro del movimiento Honor Colorado, y afirmó que “mucha gente viaja de manera ‘kañy hape’ (a escondidas) a China y vienen emocionadísimos después de ver el progreso que ha tenido China con Xi Jinping”.

De hecho, afirmó que muchos referentes políticos vinculados a Honor Colorado ya habrían dicho públicamente que Paraguay debe romper relaciones con Taiwán y “acordar con China” de no ser por la línea “tan firme” bajada por el líder del movimiento, el expresidente Horacio Cartes (2013-2018).

Al consultársele sobre su postura particular sobre China y Taiwán, el senador Ovelar afirmó que, si bien “nadie puede discutir que China es una potencia emergente” y la mayoría de los multimillonarios del mundo están concentrados allí, su dinero en realidad es propiedad del Estado chino.

“Prefiero ser un pobretón con libertad en Paraguay, o en cualquier país democrático, antes de ser un multimillonario en ficción”, declaró.