Diputados aprueba que Cancillería absorba Secretaría de Repatriados

El estudio en particular del proyecto de ley por el cual el Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE) absorbe por fusión la Secretaría de Desarrollo para Repatriados y Refugiados Connacionales fue postergado para poder escuchar a la comunidad paraguaya en el extranjero.

“Establece que el personal permanente y contratado pasará a formar parte del Ministerio de Relaciones Exteriores. La absorción permitirá fortalecer los esfuerzos de asistencia consular así como la reinserción de repatriados y connacionales”, indicó la diputada Cristina Villalba (ANR-HC), presidente de la Comisión de Presupuesto.

Explicó que la norma mantiene las franquicias aduaneras para connacionales que hayan residido al menos dos años en el extranjero, permitiendo el ingreso, libre de impuestos, de menajes domésticos; herramientas de trabajo; y un vehículo utilitario, con límites específicos establecidos en jornales mínimos diarios.

Por su parte, Johana Ortega (PPS), solicitó más tiempo para el estudio, a fin de debatir la normativa en una audiencia pública.

Sin embargo, la mayoría decidió aprobar en general el proyecto; y postergar el estudio en particular.

Este documento deroga la Ley N° 227/1993, que creó la Secretaría de Repatriados, con excepción del artículo 3°, hasta tanto se establezca la nueva estructura orgánica.

Además modifica parcialmente la Ley N° 3958/2009, que amplió competencias de la secretaría en cuestión y es analizado a iniciativa del Poder Ejecutivo.