Tribunal ordena captura del exintendente de Jesús

El Tribunal de Sentencia integrado por las juezas Ana Rodríguez, Karina Cáceres y Yolanda Morel declaró en rebeldía y ordenó la captura de exintendente de Jesús de Tavarangue Hernán Adolar Schlender (ANR), por ausentarse en el juicio en la causa que soporta por lesión de confianza y otros.

En tanto que comenzó el juzgamiento para el coprocesado, excontador municipal Zenón Cáceres Duarte, quien junto al exintendente colorado están acusados por los hechos punibles de lesión de confianza, y de uso de documentos no auténticos para Hernán Adolar Schlender y producción de documentos no auténticos para Zenón Cáceres Duarte.

Según la acusación del fiscal Federico Leguizamón, entre el 2016 y 2019, Adolar Schlender y Cáceres Duarte habrían actuado en complicidad para falsificar facturas y recibos de dinero presentados ante la Contraloría General de la República, correspondientes a las rendiciones de cuentas de la municipalidad.

El político colorado es sindicado por el Ministerio Público de haber facilitado el ingreso de dinero proveniente del narcotráfico a la cuenta del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) del municipio de Jesús de Tavarangue durante 2014 y 2015.

El supuesto perjuicio patrimonial al distrito ascendería a G. 7.418 millones, en virtud de la utilización de documentos atribuidos a empresas, cuyos representantes legales negaron haber realizado los trabajos o cobros declarados ante la Contraloría General.

Chicanas del exintendente de Jesús, Hernán Adolar Schlender

El intendente, desde que fue acusado en el 2019, recurrió a varias chicanas para dilatar rendir cuentas ante la justicia. La primera vez que presentó una chicana para suspender el inicio del juicio oral fue el pasado 20 de febrero, por la renuncia de los abogados defensores de los otros acusados en la misma causa: Hugo Páez y Sixto Gaona.

Se fijó nueva fecha del inicio del juicio el 13 de marzo pasado, sin embargo, un día antes los abogados defensores presentaron una recusación en contra del Tribunal de Sentencia, por lo cual se volvió a suspender.

Debido a las dilaciones, varios abogados fueron sancionados en el marco de esta causa y ahora se ordenó la rebeldía del exintendente