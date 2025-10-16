Senador desmiente a Peña sobre cantidad de títulos entregados por el Indert

El senador Eduardo Nakayama utilizó su red social X para desmentir al Presidente Santiago Peña, revelando que los datos oficiales del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra muestran que nunca fueron entregados los 10.000 títulos que aseguró el mandatario el pasado 1 de julio ante el Congreso.

“Datos oficiales del Indert confirman que fueron 5.039 los títulos entregados a julio 2025 y no 10.000 que el titular del Ejecutivo mencionó en su informe al Congreso a junio 2025″, señala el legislador.

Luego sostiene: “Esta mentira al Poder Legislativo debe ser asumida por alguien, señor presidente”.

Durante su segundo informe de gestión, el presidente Santiago Peña indicó: “Hoy estamos superando los 9.400 títulos de propiedad otorgados en los primeros 22 meses de gobierno, lo que representa un aumento del 300% en comparación al promedio de los últimos 4 gobiernos. El valor de las tierras, a precio de mercado, se estima en 700 millones de dólares. Es una inversión masiva y sin precedentes en el campo”.

Lo cierto es que mientras Santiago Peña hablaba de 9.416 escrituras de propiedad otorgadas, un informe técnico entregado por el MEF revela números muy por debajo. Según la documentación con fecha 12 de agosto de 2025, la cantidad de títulos expedidos de manera definitiva por el Indert es de apenas 4.692, entre agosto de 2023 y julio de este año.

El detalle muestra que entre agosto y diciembre de 2023, la cantidad de títulos otorgados fue de 1.004; entre enero y diciembre de 2024, 2.375 escrituras, y entre enero y julio de este año, 1.313 títulos.