El Gobierno mostró el menú del nuevo Hospital de Itapúa y así respondió la ciudadanía

El presidente Santiago Peña compartió imágenes del menú del nuevo Hospital General de Itapúa, destacando la alimentación saludable como parte del cuidado integral. Sin embargo, la publicación dividió opiniones: mientras algunos celebraron la mejora en los servicios, otros cuestionaron que sea “solo para la foto” y reclamaron por las carencias que aún persisten en otros hospitales públicos.