Fijan fecha para juicio de exfuncionarios municipales

Se trata de los exfuncionarios de la Municipalidad de San Pedro del Ycuamandyyú Vicente Darío Báez Benítez (director de Administración), Sergio Isasi Schweighart (cajero municipal), Fátima María Pereira Ocampo (fiscal de obras) y Gisselle Nohemi Irala Cáceres (tesorera), quienes están citados para el 12 de marzo de 2026 a las 08:00 para el inicio del juicio oral.

Mientras que, el cartista Gustavo Rodríguez, sigue dilatando la fecha del su juicio al recusar a los miembros del Tribunal de Apelación especializado integrado por los jueces Arnulfo Arias, Andrea Vera Aldana y Bibiana Teresita Benítez.

Gustavo Rodríguez está acusado junto con otras nueve personas por una presunta tragada de G. 2.296 millones durante la gestión 2021- 2022.

Por otro lado, los acusados José Luis Baruja Legal (contador), Rubén Alder Leguizamón (funcionario administrativo), Diego Armando Espínola Olmedo (director de Administración), Pedro Antonio Morel Arévalos (director de la Unidad Operativa de Contrataciones) y el constructor Óscar Cañete Delgado presentaron múltiples chicanas para evitar rendir cuentas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Juez rechaza sobreseimiento definitivo de exintendente sampedrano y admite pruebas para juicio

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El Ministerio Público, que está representado por la fiscala Elena Fiore, cuenta con un listado de 18 testigos y con cuatro tomos con más de 200 documentales para sustentar su acusación.

El cartista Rodríguez, renunció en marzo del 2023 poco antes de tratar su destitución los diputados, quienes tenían en sus manos el lapidario informe del interventor Amancio Rivas y de la Contraloría que desnudaban la pésima gestión.