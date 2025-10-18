PLRA conmemora hoy 134 años de la gesta de 1891

El PLRA comemora hoy los 134 años de la Gesta Revolucionaria del 18 de octubre de 1891 y a sus héroes Antonio Taboada, Eduardo Vera y Juan B. Machain entre otros. El acto oficial se realizará en el Panteón Liberal del Cementerio de la Recoleta desde las 10:00.

Esta gesta incluso más valorada por los liberales, por encima de la fundación del 10 de julio de 1887, ya que si bien recuerda un fallido levantamiento contra el gobierno de Gualberto González (1890-1894), por presunto fraude electoral y corrupción, este sentó las bases para que los liberales tomaran el poder en 1904 y lo mantuvieran hasta 1940.

En su última Convención del 12 de octubre en Caacupé, los convencionales del PLRA aprobaron autorizar alianzas y concertaciones opositoras con miras a las elecciones municipales. Actualmente tienen menos de 80 intendentes y el objetivo es superar los 100.

Convención del PLRA eludió temas contra el cartismo

Sin embargo, la máxima asamblea rechazó sentar cualquier postura oficial contra el gobierno de Santiago Peña; el caso de los “Sobres del Poder”; el copamiento del cartismo o sanciones a “liberocartistas”.

Dicha actitud hizo que el senador Éver Villalba y el diputado Billy Vaesken acusaran de “liberocartistas” a Hugo Fleitas y al líder del movimiento Nuevo Liberalismo y gobernador de Central Ricardo Estigarribia.

En respuesta Fleitas dijo entonces que “más que nunca” mantienen la lucha contra el cartismo, sus operadores y sus satélites.

Agradeció a los convencionales que en marzo de 2024 cumplieron su deber y expulsaron del PLRA a los senadores liberocartistas Dionisio Amarilla, Édgar López, Noelia Cabrera y Hermelinda Alvarenga por servilismo al cartismo y la expulsión del Congreso de Kattya González, aunque omitió que la Justicia Electoral los repuso en el partido.

Sostuvo que estos cuatro parlamentarios han decepcionado la confianza del pueblo liberal y la ciudadanía, ya que ahora son operadores de este gobierno “que solamente nos ofrece lo que ha ofrecido el stronismo con tantas persecuciones, tantos exilios, tanta muerte.

Recalcó que tras ser designado titular del PLRA, después que la Convención expulsara del cargo a Efraín Alegre en 2023, recibió un partido en descalabro financiero y moral.

Lamentó que la dirigencia de base y los jóvenes en los últimos 15 años solo han visto “peleas estériles entre movimientos y figuras egoístas que nos han posibilitado que el partido pueda llegar al objetivo para el cual fue creado, fundado en aquel 1887”.