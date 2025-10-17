Ever Villalba: “En cada rincón del país hay un liberal que resistirá a un proyecto autoritario”

El senador Ever Villalba (PLRA) recordó el significado histórico de la fecha que se conmemorará mañana para los liberales y para la democracia paraguaya. “El 18 de octubre es una fecha que marca a fuego el corazón del Partido Liberal Radical Auténtico. Recordamos a nuestros héroes y heroínas que dieron su libertad y su vida por algo más grande: la libertad de la República del Paraguay y la democracia de nuestra nación”, expresó el legislador.

El senador destacó que esta jornada no solo es un recuerdo, sino también un compromiso presente con los valores democráticos y la defensa de las instituciones republicanas. También evocó los hechos del 31 de marzo de 2017, cuando manifestaciones ciudadanas derivaron en la quema parcial del Congreso Nacional tras el intento de reelección del entonces presidente Horacio Cartes por la vía ilegal de la enmienda.

“Aún hoy, luchar por la democracia puede costar vidas, así como le costó a Rodrigo Quintana aquel 31 de marzo”, señaló, recordando al joven dirigente liberal asesinado por la policía durante aquellos disturbios.

El aspirante a la presidencia del PLRA se mostró optimista sobre el futuro del partido. “No todo es dolor, también hay esperanza, porque en cada rincón de la patria hay un liberal, un joven, una mujer del PLRA que resiste y resistirá siempre a cualquier proyecto autoritario”, afirmó Villalba.

Agregó que el PLRA seguirá siendo garante de la República del Paraguay, aun en medio de crisis internas. “Podemos tener debilidades y pasar por situaciones difíciles, pero estamos caminando hacia un proceso para rescatar al partido, para que vuelva a ser ese partido fuerte y combativo”, remarcó.

De cara al futuro, Ever Villalba señaló que el desafío es reconstruir la unidad liberal con miras a las elecciones de 2028. “Queremos que el partido vuelva a ser protagonista y que junto a los demás partidos fraternos podamos estar ahí, en el Palacio de los López, representando al pueblo paraguayo”, expresó.

Acto conmemorativo del PLRA en la Recoleta

El Partido Liberal Radical Auténtico celebrará este 18 de octubre un acto conmemorativo y una entrega floral en honor a los héroes de la gesta liberal. La ceremonia se llevará a cabo a las 10:00 horas en el Cementerio de la Recoleta con la presencia de autoridades partidarias, dirigentes, jóvenes liberales y simpatizantes.