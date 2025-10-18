Política

Por ahora no tratan acuerdo con EE.UU. sobre refugiados en Conare

Ayer se reunió en la sede de la Cancillería la Comisión Nacional de Apátridas y Refugiados (Conare), encuentro que fue a puertas cerradas, aunque escuetamente informaron que de momento no hay avances en el controvertido acuerdo firmado con el Gobierno de los Estados Unidos de América para que nuestro país acoja a refugiados que el país del norte no quiera o no pueda admitir en su territorio.

Por ABC Color
18 de octubre de 2025 - 01:00
Rubén Ramírez (izq.)y Marco Rubio, en agosto pasado, en la firma del acuerdo de asilo. (AFP).
“Sobre el acuerdo aún no se abordó, antes de activar ese acuerdo, estamos evaluando primero nuestras capacidades institucionales”, indicó el presidente del Conare y director general de Asuntos Consulares, embajador Carlos Vera Aguilera.

El pasado 14 de agosto se firmó el Acuerdo de Tercer País Seguro (STCA) entre Estados Unidos y Paraguay, con el cual nuestro país abría la puerta a recibir a refugiados que soliciten ayuda a EE.UU., sin que hasta el momento esté claro el beneficio para nosotros.

El beneficio para Paraguay ni siquiera quedó claro con la respuesta a un pedido de informes del Senado, donde tampoco se especificó la cantidad estimada de solicitudes atendibles, y se alega que no existe obligación de aceptar cierto número.

Ante la consulta específica sobre los beneficios, se respondió de manera genérica que es para “consolidar un vínculo estratégico” entre ambos países.

Respuestas de Cancillería al Senado.
