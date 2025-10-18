Santi dice que pagó su mansión en San Ber con préstamos y “acciones”

“He presentado una actualización de mi declaración jurada y solicitado a la Contraloría General de la República la revisión integral de mis declaraciones juradas”, posteó ayer el presidente de la República, Santiago Peña. Así busca poner “paños fríos” al escándalo sobre sus sospechosos movimientos financieros en apenas dos años de gobierno.

En la manifestación de bienes actualizada presentada ante el ente de control por el mandatario se muestran las movidas que tuvo en inversiones y, lo más importante, cómo –según él– construyó su casa de verano en una de las serranías de la Cordillera de los Altos, en San Bernardino.

Peña, precisamente, arranca su declaración jurada con la observación correspondiente: “Esta presentación se hace voluntariamente a los efectos de actualizar mi estado patrimonial. Los pagos para la construcción de la casa en San Bernardino fueron realizados con un préstamo de ueno bank y con fondos provenientes del rescate de acciones de ueno Holding. Los ingresos declarados provenientes de inversiones financieras son un promedio, igualmente los egresos mensuales declarados”.

Más de US$ 1 millón

El presidente consignó en su declaración jurada efectivamente esos datos, aparte de detallar el valor de su casa de verano. Según Peña, su mansión en una de las colinas más altas y con vista privilegiada del lago Ypacaraí costó G. 6.300 millones, alrededor de 890.000 dólares a la cotización actual.

Este monto es con el mobiliario incluido, según dijo. En su manifestación de bienes, el mandatario suma el precio de G. 1.450 millones del predio de media hectárea adquirido en 2023, pero sin titulación aún a su nombre. En otras palabras, la construcción más terreno consignó G. 7.750 millones, unos US$ 1.091.000.

Con respecto al desglose de sus deudas a partir de su observación, efectivamente, consignó un préstamo con ueno bank, por G. 2.232 millones, de los cuales aún queda un saldo de G. 1.640 millones.

Esa entidad bancaria tiene como accionista al Grupo Vázquez Sae, que, casualmente, era socio de Peña en ueno Holding Saeca hasta abril de este año.

El mandatario se alejó de esa sociedad y –según él mismo declaró– retirando G. 6.144 millones de participación accionaria. Parte de este monto también –dijo– invirtió en la construcción de su casa, que ya habita desde agosto del año pasado.

Lo cierto es que Peña, además de estas deudas, dijo que aún tiene un compromiso de G. 2.119 millones con la Constructora Gómez Abente SA, representada por Santiago Gómez. Este monto, de acuerdo a la documentación, lo pagará en una sola cuota, sin especificar el plazo.

Gómez es el suegro de Manuel Peña, hermano del presidente. Recientemente la empresa fue adjudicada por el Gobierno de Taiwán para la construcción de la sede la Universidad Politécnica Taiwán-Paraguay. El contrato es por casi US$ 18 millones.

Bolsa con plata

Una cuestión llamativa es que Peña declaró deudas y rescate este año de sus acciones como la fuente para la construcción de su mansión. Sin embargo, audios de la primera dama de la Nación, Leticia Ocampos, habían evidenciado al menos uno de los pagos a la encargada del diseño de interior, con una “bolsa con plata”.

El comparativo de las declaraciones juradas entre 2023 y 2025 arroja que Peña tuvo un aumento en su patrimonio neto de G. 1.456 millones.